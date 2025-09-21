szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

Győzött és élre állt a Rákóczi FC

Címkék#Szekszárdi UFC#labdarúgás#Kaposvári Rákóczi FC

Magabiztos, jó játékkal nyertek a Szekszárd ellen a kaposváriak a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Dél-Nyugati csoportjának nyolcadik fordulójában. A Kaposvári Rákóczi FC sikerével a tabella élére állt.

Klein Péter Nándor

Egy hét kihagyás után folytatódtak a küzdelmek az NB III. Dél-Nyugati csoportjában, melynek nyolcadik játéknapján a Szekszárdi UFC csapatát fogadta a Kaposvári Rákóczi FC, amely a három pont mellett azért is küzdött, hogy az élre ugorhasson. Annak ellenére is, hogy a sérüléshullám továbbra nem csillapodott, amit jól mutatott az is, hogy a cserepadon csak két felnőtt kaposvári mezőnyjátékos várt bevetésre.

Így kezdett a Rákóczi FC a Szekszárd ellen
Gyászszünettel kezdődött a Rákóczi FC-Szekszárd összecsapás: a napokban elhunyt Nagy Tibor válogatott labdarúgóra és Kaiser György pályamunkásra emlékeztek a Rákóczi Stadionban  
Fotó: Lang Róbert

Minden nehézség ellenére a Rákóczi FC kezdte a jobban a mérkőzést, több kisebb helyzetet is kialakított, viszont az első igazán nagy lehetőség a vendégek előtt adódott. Egy kontra végén Arena Ármin került ziccerbe, de nem találta el jól a labdát, így oda lett a lehetőség. A kaposváriak viszont nem tették meg azt a szívességet, hogy elhibázzák az első igazán nagy helyzetüket: egy szöglet utáni kipattanót Nicoló Mazzonetto gyűjtött be, majd középre gurított, ahol Hampuk Ádám átlépte a labdát, így Mayer Milán került ziccerbe, aki öt méterről a kapu jobb oldalába lőtt (1–0). A következő percekben kapkodó lett a mérkőzés, ezt pedig kihasználta a Szekszárd, amely kihasználta, hogy egy bal oldali beadás után eltolódott a hazai védelem, így Sütő Endre maradt üresen a hosszún, s közelről egyenlített (1–1). A szünetig a kaposváriak bár közel álltak ahhoz, hogy visszaszerezzék a vezetést, de Mayer Milán szabadrúgásánál hatalmasat védett Bognár Zsolt.

nyert a Rákóczi FC
A Rákóczi FC házi gólkirálya, Hampuk Ádám jó játékkal járult hozzá a győzelemhez
Fotó: Lang Róbert

A második félidő elején nekiment ellenfelének a Rákóczi FC, amely számos lehetőséget dolgozott ki, de Bognár Zsolt meccsben tartotta csapatát, egészen a 69. percig. Ekkor Bíró Dominik jobb oldali beadására remekül érkezett Zsédely Bence, aki két méterről fejelt a jobb felsőbe (2–1). A vendégeket megfogta a gól, a Kaposvár pedig igyekezett ezt meglovagolni. A hajrába lépve egy kipattanó után Nicoló Mazzonetto (3–1) lőtt a bal alsóba, majd két perc múlva tovább növelhette volna góljai számát a Rákóczi támadója, de a felső kapufát találta telibe egy remek átlövés után. A kaposváriak összességében megérdemelten nyertek, s mivel az eddigi éllovas Ferencvárosi TC II. kikapott Nagykanizsán, így a Rákóczi a tabella élére állt.

Mestermérleg

  • Jeney Gyula: – Az ellenfélen nincs semmiféle nyomás, egy remek baráti társaság, jó karakterekkel, ráadásul megvannak a karakterek a kétcsatáros játékhoz, amire igencsak ráéreztek. A támadóikat nehéz tartani, mi is sokat birkóztunk velük, de még így is odaértek a kapunk elé. Abban kell fejlődnünk, hogy előnyben meg kell tanulnunk lassítani a játékot. Úgy gondolom, hogy az egy kisebb béklyót köt majd a lábakra, hogy a tabella elején állunk, azonban a játékosoknak komoly céljaik vannak és aki szintet akar lépni, annak ezt el kell viselnie. 
  • Juhász Máté: – A mérkőzés első fél órájában a hazai csapat akarata érvényesül, aztán sikerült átvennünk az irányítást, így számunkra nem jött jókor a szünet. A második félidő elején bent maradtunk az öltözőben, a Kaposvár nagy nyomást gyakorolt ránk, de volt egy nagy ziccerünk, amit, ha sikerült kihasználnunk, akkor más lett volna a meccs képe. 

NB III: Kaposvári Rákóczi FC–Szekszárdi UFC 3–1

Fotók: Lang Róbert

NB III. Dél-Nyugati csoport, 8. forduló

Kaposvári Rákóczi FC–Szekszárdi UFC 3–1 (1–1)

Kaposvár, Rákóczi Stadion, 650 néző. V.: Horváth P. (Sáfárik Sz., Hegedüs-Baráth N.).
Kaposvári Rákóczi FC: Pomozi – Szederkényi, Heil, Zsédely – Polák, Szabó M. (Gombócz, a 88. percben), A. Mazzonetto, N. Mazzonetto, Tarcson (Stifter, a 88. percben) – Mayer M. (Bíró D., a 61. percben), Hampuk (Csonka, a 91. percben). Vezetőedző: Jeney Gyula.
Szekszárdi UFC: Bognár Zs. – Egri, Füredi, László M., Lajkó (Tóth D., a 82. percben) – Sütő (Szabó M., a 82. percben), Major P., Lékó (Péter D., a 72. percben), Bartha – Paksi (Nagy R., a 82. percben), Arena. Vezetőedző: Juhász Máté.
Gólszerzők: Mayer M. (a 16. percben), Zsédely (a 69. percben), N. Mazzonetto (a 77. percben), illetve Sütő (a 29. percben).
Sárga lap: N. Mazzonetto (a 45. percben), Heil (a 75. percben), Jeney Gyula (a 86. percben - a kispadról), illetve (Lékó, a 31. percben), Paksi (a 37. percben), Füredi (a 60. percben).

NB III. Dél-Nyugati csoport tabella

H. Csapat M Gy D V LG KG GK P
1 Kaposvári Rákóczi Kaposvári Rákóczi FC 8701 2011+921
2 FC Nagykanizsa FC Nagykanizsa 8611 165+1119
3 Ferencváros II. Ferencvárosi TC II. 8602 218+1318
4 Majosi SE Planet Home Majosi SE 8512 2414+1016
5 MTK II. MTK Budapest II. 8503 2312+1115
6 Dunaújváros Dunaújváros FC 8440 167+916
7 PMFC PMFC 8422 174+1314
8 Szekszárd Szekszárdi UFC 8413 1517-213
9 Iváncsa Iváncsa KSE 8314 1214-210
10 Paks II. Paksi FC II. 8305 917-89
11 Érdi VSE Érdi VSE 8224 78-18
12 Balatonlelle Greenplan Balatonlelle SE 8215 420-167
13 PTE-PEAC PTE-PEAC 8125 1218-65
14 Pénzügyőr Pénzügyőr SE 8116 615-94
15 BFC Siófok BFC Siófok 8116 520-154
16 Dombóvár Dombóvári FC 8035 1027-173

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu