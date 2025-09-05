Rossz kezdés után nagy hátrányból állt fel és nyert a Kaposvári KK a ZTE ellen

A találkozó elején rögtön 10–0-ás rohanást produkáltak a zalaiak. Ez meg is alapozta a mérkőzést, így a Kaposvár csak zárkózni tudott. Félidőben is még 13 pont volt a ZTE előnye. A paksihoz hasonlóan most is az utolsó negyedben sikerült a fordítás. 18 pontos hátrányt (56–38) dolgozott le a somogyi gárda. Az utolsó játékrészt 11–30-ra nyerték meg a zöld-fehérek. Ez pedig a végső győzelemhez is elég volt. Filipovity Péter 13 pontja mellé 7 lepattanót is szerzett. Mylik Wilson pedig egy remek, tripla-dupla közeli teljesítménnyel segítette a csapatot. Wilson 21 ponttal és 8 gólpasszal és 8 lepattanóval és 4 labdaszerzéssel zárt.

Zalakerámia ZTE KK–Kometa-KVGY Kaposvári KK 80–86 (30–20, 21–18, 18–18, 11–30)

Nagykanizsa, Kanizsa Aréna. V.: Földesi Á., Horváth A., Benedek Z.

Kometa-KVGY Kaposvári KK: Trammell 13/3, Paár M. 12/12, Szőke Bálint 2, Kis R., Parker 3. Csere: Filipovity P. 13, Buzás B. 7/6. Wilson 21/12, Simon B. 3/3, Puska B., Völgyi M. 2, Walker 5/3.

Vezetőedző: Dzunics Braniszlav Edzők: Filipovics Gordan, Szőke Balázs.

A somogyiakra szombaton 18 órakor Marcaliban vár újabb találkozó az Alba Fehérvár ellen. A belépés ingyenes!