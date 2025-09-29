Egy évtized után újjáéledt a sántosi labdarúgás

Lakatos Roland bő egy éve még „idegenként” költözött Sántosra, ma játékos és csapatvezető egyszerre. A gondolat, hogy újjáéleszti a sántosi labdarúgást egy kocsmaasztalnál kezdődött, mellé pedig érkeztek a tenni akaró emberek. Poner Attila, polgármester és Kulcsár Zoltán, a sportkör elnöke – egészségi gondjai ellenére – a háttérből segített, a helyi és környékbeli vállalkozók pedig hozzátették, amit kellett.

Újra játékra alkalmas a sántosi futballpálya Fotó: Keresztes Martin

Sántoson ismét meccsre jár a falu

– Nagyon sok segítséget kaptunk – mondta Lakatos Roland, csapatvezető. –A polgármester és az elnök mellett, például Horváth Zsófiától, Reich Mátétól, Páger Rolandtól és Horváth Zoltántól. Előbb tíz, aztán húsz, ma közel harminc igazolt futballista alkotja a keretünket. Nem csak sántosiak, hiszen Tolnából és Baranyából is érkeztek játékosok. A legfiatalabb játékosunk 16, a legidősebb 51 éves. A bőség zavara már most megjelent: tizennyolc fő nevezhető egy mérkőzésre így valakinek mindig kimarad a neve. Mégsem morog senki.

Azt szeretnénk, hogy a falu közösségének a vasárnapi meccs ne kötelesség legyen, hanem igazi élmény, ahová mindenki szívesen indul el.

Aki járt már megyei futballpályán, tudja: a foci ezeken a településeken hatalmas közösségi erővel bír. Sántoson most újra lehet mérkőzésre menni és szurkolni a csapatnak.



Az eddigi hazai meccseken szerencsére rendre 80–90 szurkoló állt a pálya szélén, szotyival a kézben, a régi ismerősökkel beszélgetve. A régi csapatból is öten visszatértek.

Persze akadtak kétkedők is: tíz éve megszűnt a klub, akkor miért kellene újrakezdeni? A választ a szurkolók adják meg. Ha 80 embernek az a programja, hogy délután kimegy a mérkőzésre, ha a gyerek az apját figyeli, a nagyapa visszaül ugyanarra a lócára, a végén pedig együtt tapsol a falu – akkor már megérte.

– Nem a jó helyezés a cél, hanem hogy legyen jövő vasárnap is meccs, legyen miről vitatkozni, legyen kinek szurkolni, legyen mit mesélni hétfőn a bolt előtt – zárta gondolatait Lakatos Roland.

Tíz év után újra él Sántoson a futball-láz.