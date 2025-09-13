Egy-hétig ünnepelt az MTK Siófokon

Két év után újra élvonalbeli csapat érkezett a siófoki stadionba, ugyanis a MOL Magyar Kupa harmadik körében BFC Siófok-MTK Budapest összecsapást rendeztek. A siófokiak legutóbb 2023 novemberében fogadhattak első osztályú gárdát (abban az időszakban még a másodosztályban szerepelt a balatoni gárda), akkor a DVTK érkezett a Révész Géza utcai stadionban, s végül három-egyes sikert aratva továbbjutott. A siófokiak, akik 1984-ben, a mai napig egyedüli másodosztályú csapatként tudták megnyerni a sorozatot, ezúttal is szerettek volna bravúrt elérni. Ez érződött is, hiszen bátran futballoztak, tetszetősen építették fel támadásaikat, s az első bő tíz percben teljes mértékben eltüntették a kétosztálynyi különbséget.

BFC Siófok-MTK Budapest találkozóra került sor a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában

Fotó: Muzslay Péter

Az első félidőben eldőlt a Siófok-MTK kupameccs

A folytatásban az MTK három perc alatt kétgólos, megnyugtató előnyre tett szert. Előbb Németh Hunor beadását fejelte a gólvonalon túlra Németh Krisztián (0–1), igaz, elég vitatható volt a találat, hiszen Horváth Gergő kikanalazta a labdát, de a játékvezető szerint későn… A gól demoralizálóan hatott a hazaiakra, ráadásul nem sokkal később Polievka Róbert beadása után Németh Krisztián ismét bevetette BFC Siófok kapuját (0–2). A folytatásban egy újabb peches gólt kaptak a hazaiak, ugyanis Polievka Róbert lövését bár elsőre védte Hutvágner Gergely, de olyan furcsán perdült fel a labda a lábáról, hogy nem tudta már kiütni (0–3), majd tíz perccel később Bognár István találatával (0–4) fölényessé tette előnyét az MTK.

Gruber Ádám szerezte a Siófok szépítő találatát

Fotó: Muzslay Péter

Felpörgött a BFC Siófok

A második játékrész elején hármas cserével pörgette fel csapatát Mészáros József, a BFC Siófok mestere, aki jól érezte, hogy az MTK elkényelmesedett, s így van keresnivalójuk a balatoniaknak. A váltás bejött, hiszen a csereként érkező Nimsz Ádám beadását követően Gruber Ádám (1–4) szépített, majd nem sokkal később egy büntetőt is kiharcolhatott volna a hazaiak támadója, de a játékvezető inkább kifelé ítélt szabadrúgást. Így nem tudott visszajönni a meccsbe a BFC Siófok, ezt pedig kihasználta az MTK. A fővárosiak részéről újra az egykori válogatott Németh Krisztián volt eredményes (1–5), majd a menteni igyekvő Fiáth Bence lőtt a saját kapujába (1–6). Az utolsó percekben pedig Bognár István állította be a végeredményt (1–7), így a fővárosi kék-fehérek fölényes sikerrel jutottak tovább a legjobb 32 csapat közé a MOL Magyar Kupában.