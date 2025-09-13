3 órája
Egy-hétig ünnepelt az MTK Siófokon
Az utolsó somogyi csapat is búcsúzott a MOL Magyar Kupa sorozattól. A BFC Siófok-MTK Budapest találkozón fölényes vendégsiker született.
Két év után újra élvonalbeli csapat érkezett a siófoki stadionba, ugyanis a MOL Magyar Kupa harmadik körében BFC Siófok-MTK Budapest összecsapást rendeztek. A siófokiak legutóbb 2023 novemberében fogadhattak első osztályú gárdát (abban az időszakban még a másodosztályban szerepelt a balatoni gárda), akkor a DVTK érkezett a Révész Géza utcai stadionban, s végül három-egyes sikert aratva továbbjutott. A siófokiak, akik 1984-ben, a mai napig egyedüli másodosztályú csapatként tudták megnyerni a sorozatot, ezúttal is szerettek volna bravúrt elérni. Ez érződött is, hiszen bátran futballoztak, tetszetősen építették fel támadásaikat, s az első bő tíz percben teljes mértékben eltüntették a kétosztálynyi különbséget.
Az első félidőben eldőlt a Siófok-MTK kupameccs
A folytatásban az MTK három perc alatt kétgólos, megnyugtató előnyre tett szert. Előbb Németh Hunor beadását fejelte a gólvonalon túlra Németh Krisztián (0–1), igaz, elég vitatható volt a találat, hiszen Horváth Gergő kikanalazta a labdát, de a játékvezető szerint későn… A gól demoralizálóan hatott a hazaiakra, ráadásul nem sokkal később Polievka Róbert beadása után Németh Krisztián ismét bevetette BFC Siófok kapuját (0–2). A folytatásban egy újabb peches gólt kaptak a hazaiak, ugyanis Polievka Róbert lövését bár elsőre védte Hutvágner Gergely, de olyan furcsán perdült fel a labda a lábáról, hogy nem tudta már kiütni (0–3), majd tíz perccel később Bognár István találatával (0–4) fölényessé tette előnyét az MTK.
Felpörgött a BFC Siófok
A második játékrész elején hármas cserével pörgette fel csapatát Mészáros József, a BFC Siófok mestere, aki jól érezte, hogy az MTK elkényelmesedett, s így van keresnivalójuk a balatoniaknak. A váltás bejött, hiszen a csereként érkező Nimsz Ádám beadását követően Gruber Ádám (1–4) szépített, majd nem sokkal később egy büntetőt is kiharcolhatott volna a hazaiak támadója, de a játékvezető inkább kifelé ítélt szabadrúgást. Így nem tudott visszajönni a meccsbe a BFC Siófok, ezt pedig kihasználta az MTK. A fővárosiak részéről újra az egykori válogatott Németh Krisztián volt eredményes (1–5), majd a menteni igyekvő Fiáth Bence lőtt a saját kapujába (1–6). Az utolsó percekben pedig Bognár István állította be a végeredményt (1–7), így a fővárosi kék-fehérek fölényes sikerrel jutottak tovább a legjobb 32 csapat közé a MOL Magyar Kupában.
Mestermérleg
- Mészáros József: – Közel negyed órán keresztül egyenlő partnerei voltunk az MTK csapatának, bátran játszottunk, de sajnos helyzetig nem jutottunk el. Utána veszélyes területeken adtunk el két labdát, amit azonnal megbüntetett az ellenfél. A második félidőben is volt egy jó periódusunk, amikor helyzeteket alakítottunk ki, gólt is szereztünk, de a hibáinkból újabb gólokat kaptunk, viszont összességében többet kaptam ettől a meccstől, mint vártam. Örülök, hogy egy NB I.-es csapat ellen tudtunk tétmeccset játszani.
- Horváth Dávid: – A meccstervünk az volt, hogy nagy intenzitással kezdünk és megalapozzuk annak a lehetőségét, hogy olyan mederben folyjon a mérkőzés, amilyenben szeretnénk. Ez sikerült, az első támadásainkból gólokat szereztünk és tulajdonképpen eldőlt a továbbjutás. Nem igazán forgattam fel a kezdőcsapatot, hiszen komolyan vesszük a kupát, de amikor már eldőlt a mérkőzés lehetőséget biztosítottam a fiatalok számára.
MOL Magyar Kupa, 3. forduló
BFC Siófok–MTK Budapest 1–7 (0–4)
Siófok, 320 néző. V.: Zierkelbach P. (Király Zs., Kulman T.).
BFC Siófok: Hutvágner (Hoffmann, a 83. percben) – Németh B. (Rácz, az 54. percben), Horváth G., Polényi, Papp M. – Horváth A. – Gruber, Pintér B., Németh J. (Toghia, az 54. percben), Fiáth (Szenczi, a 83. percben) – Mervó (Nimsz, az 54. percben). Vezetőedző: Mészáros József.
MTK Budapest: Fadgyas – Bévárdi (Szűcs P., a 65. percben), Varju, Vitályos, Széles – Németh H. (Jádi, a 79. percben), Kata (Plsek, a szünetben) – Kerezsi (László K., a szünetben), Bognár, Polievka (Átrok, 65. percben) – Németh K. Vezetőedző: Horváth Dávid.
Gólszerzők: Gruber (az 59. percben), illetve Németh K. (a 14., a 17. és a 74. percben), Polievka (a 21. percben), Bognár (a 31. és a 89. percben), Fiáth (a 75. percben – öngól).
Sárga lap: Gruber (a 66. percben), Rácz (a 85. percben), illetve Széles (a 87. percben).