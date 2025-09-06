Bencze gólja döntötte el a rangadót

A Kaposmérő három góllal verte a Barcsot, a Kaposfüred pedig kettővel a Jutát a Somogy vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában. A Somogysárd és a Kadarkút nem boldogult egymással, míg a Marcali a Balatoni Vasas, a Nagybajom pedig a Toponár otthonában tudott nyerni egyaránt 1–0-ra. Utóbbi találkozó krónikájához tartozik, hogy a házigazda Toponár az utolsó bő negyedórában kiállítás miatt emberhátrányban játszott.

A sárga mezes Kaposfüred hazai pályán nyert a Somogy vármegyei első osztály 3. fordulójában

Fotó: Lang Róbert

A Somogy vármegyei I. osztály 3. fordulójának szombati eredményei

Kaposmérő–Barcs 3–0 (1–0)

Kaposmérő. Vezette: Balikó Z.

Kaposmérő: Iványi B. (Szűcs B. a 77. percben) – Rákosa J., Stikrád M. (Rácz L. a 82. percben), Fábián B. (Kuckó M. a 71. percben), Zalivadnij P., Rubecz P. (Babai G. a 71. percben), Csatos B., Fodor T. (Balogh R. az 59. percben), Nagyhegyesi N., Kántor P. (Ballerini G. a 77. percben), Mátés B. (Laki-Molnár O. az 59. percben). Edző: Prucsi Miklós.

Barcs: Tatai L – Orsós I., Horváth M. (Csurka D. a 69. percben), Tompa I., Schenker T. (Csonka M. az 56. percben), Lantos Z., Honfi B. (Szűcs O. a 62. percben), Beluzic M., Banicz Benjamin, Kulcsár G., Niklai P. Játékosedző: Androsics András.

Gólszerzők: Nagyhegyesi N. (a 32. percben), Rubecz P. (az 54. percben), Lai-Molnár O. (a 69. percben – 11-esből).

Az ifjúsági mérkőzésen: Kaposmérő–Barcs 2–0 (1–0).

Kaposfüred–Juta 3–1 (2–0)

Kaposfüred. Vezette: Erdelecz J.

Kaposfüred: Paceka N. – Preininger P., Vető Á., Márkvárt P., Magyar M. (Szántó B. a szünetben), Keczeli K., Ulrich D. (Demeter Á. a 74. percben), Hock A., Babulják M., Süle N. (Kovács G. a 63. percben), Grósz B. (Rituper R. az 58. percben). Edző: Kardos Ernő Tamás.

Juta: Vajda P. – Kollega K., Rózsa B., Büki T., Horváth Zs. (Bebics B. a 83. percben), Laczó T. (Koperda G. a 63. percben), Solyom G. (Nichter G. a 76. percben), Vadas Z., Zentai A., Varga D., Jovánczai Á. Játékosedző: Jovánczai István.

Gólszerzők: Vető Á.(a 8. percben), Preininger P. (a 16. percben), Ulrich D. (a 60. percben), illetve Kollega K. (a 62. percben).

A Kaposfüred ifjúsági csapata szabadnapos volt.