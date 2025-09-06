szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság

1 órája

Bencze gólja döntötte el a rangadót

Címkék#Kaposfüred#Balatoni Vasas#Toponár#Kollega Krisztián

Bencze Csongor döntötte el a toponári rangadót. A még csak 17 éves nagybajomi játékos már a hatodik találatát könyvelhette el a Somogy vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban.

Fenyő Gábor

A Kaposmérő három góllal verte a Barcsot, a Kaposfüred pedig kettővel a Jutát a Somogy vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában. A Somogysárd és a Kadarkút nem boldogult egymással, míg a Marcali a Balatoni Vasas, a Nagybajom pedig a Toponár otthonában tudott nyerni egyaránt 1–0-ra. Utóbbi találkozó krónikájához tartozik, hogy a házigazda Toponár az utolsó bő negyedórában kiállítás miatt emberhátrányban játszott.

Somogy vármegyei labdarúgó bajnokság: Kaposfüred-Juta
A sárga mezes Kaposfüred hazai pályán nyert a Somogy vármegyei első osztály 3. fordulójában
Fotó: Lang Róbert

A Somogy vármegyei I. osztály 3. fordulójának szombati eredményei

Kaposmérő–Barcs 3–0 (1–0)
Kaposmérő. Vezette: Balikó Z.
Kaposmérő: Iványi B. (Szűcs B. a 77. percben) – Rákosa J., Stikrád M. (Rácz L. a 82. percben), Fábián B. (Kuckó M. a 71. percben), Zalivadnij P., Rubecz P. (Babai G. a 71. percben), Csatos B., Fodor T. (Balogh R. az 59. percben), Nagyhegyesi N., Kántor P. (Ballerini G. a 77. percben), Mátés B. (Laki-Molnár O. az 59. percben). Edző: Prucsi Miklós.
Barcs: Tatai L – Orsós I., Horváth M. (Csurka D. a 69. percben), Tompa I., Schenker T. (Csonka M. az 56. percben), Lantos Z., Honfi B. (Szűcs O. a 62. percben), Beluzic M., Banicz Benjamin, Kulcsár G., Niklai P. Játékosedző: Androsics András.
Gólszerzők: Nagyhegyesi N. (a 32. percben), Rubecz P. (az 54. percben), Lai-Molnár O. (a 69. percben – 11-esből).
Az ifjúsági mérkőzésen: Kaposmérő–Barcs 2–0 (1–0).

Kaposfüred–Juta 3–1 (2–0)
Kaposfüred. Vezette: Erdelecz J.
Kaposfüred: Paceka N. – Preininger P., Vető Á., Márkvárt P., Magyar M. (Szántó B. a szünetben), Keczeli K., Ulrich D. (Demeter Á. a 74. percben), Hock A., Babulják M., Süle N. (Kovács G. a 63. percben), Grósz B. (Rituper R. az 58. percben). Edző: Kardos Ernő Tamás.
Juta: Vajda P. – Kollega K., Rózsa B., Büki T., Horváth Zs. (Bebics B. a 83. percben), Laczó T. (Koperda G. a 63. percben), Solyom G. (Nichter G. a 76. percben), Vadas Z., Zentai A., Varga D., Jovánczai Á. Játékosedző: Jovánczai István.
Gólszerzők: Vető Á.(a 8. percben), Preininger P. (a 16. percben), Ulrich D. (a 60. percben), illetve Kollega K. (a 62. percben).
A Kaposfüred ifjúsági csapata szabadnapos volt.

Vármegye I: Kaposfüred–Juta 2–0

Fotók: Lang Róbert

Somogysárd–Kadarkút 1–1 (1–1)
Somogysárd. Vezette: Cservölgyi Sz.
Somogysárd: Szilágyi B. – Orbán R. (Házi Á. az 56. percben), Albrecht B., Márton Cs., Fila G., Kulcsár K. (Szalai N. a 64. percben),, Terestyényi A. (Kakatics B. a 80. percben), Herzsenyák Á. (Pap D. a 80. percben), Halász R. (Nagy A. a 80. percben), Dömötör D. (Sárközi K. a 28. percben), Nagy Z. Játékosedző: Kulcsár Kristóf.
Kadarkút: Strublics J. – Simon R., Ferenczi M., Jakabfi M., Kurdi B. (Salamon P. a 80. percben), Melicz R., Vangyia A., Komáromi M. (Németh D. a 73. percben), Gerlecz B. (Domokos J. a 80. percben), Patak B., Kovács G. Edző: Pintér Gergő.
Gólszerzők: Halász R. (a 35. percben), illetve Komáromi M. (a 28. percben).
Az ifjúsági mérkőzésen: Somogysárd–Kadarkút 18–0 (13–0).

Balatoni Vasas–Marcali 0–1 (0–0)
Siófok-Balatonkiliti. Vezette: Tóth B.
Balatoni Vasas: Szél B. – E. Oyedeji, Bene Zs., Y. Yondo, Beke A., Orsós V. (Hutvágner Sz. a 75. percben), Czompó-Papp K. (Mester G. a 82. percben), Gosztonyi G., Takács D., Radojevic M., Horváth B. Edző: Vida András.
Marcali: Képíró K. – Horváth M., Garai F., Varga D., Huszár M., Kiss D. (Horváth M. a 72. percben), Szabó D., Kollár M., Bresztovszky L. (Klotz Á. a 32. percben), Czobor D., Péterfi Á. Edző: Virág Krisztián.
Gólszerző: Horváth M. (a 68. percben).
Az ifjúsági mérkőzésen: Balatoni Vasas–Marcali 2–6 (1–0).

Toponár–Nagybajom 0–1 (0–0)
Toponár. Vezette: Agócs Á.
Toponár: Czebei Á. – Neubauer M., Pető T. (Szulimán M. a 83. percben), Ivusza T. (Tóth V. a 81. percben), Kovács P., Ivusza G., Fila J., Decsi R. (Gelencsér G. a 73. percben), Balog A. (Péter D. a 86. percben), Szenánsza N., Baranyi D. (Fehérvári T. a 63. percben). Játékosedző: Ivusza Gábor.
Nagybajom: Horváth B. – Varga A., Kiss J., Márton A., Bencze Cs., Csalló I. (György Zs. a 82. percben), Simon R., Palkovics T., Iván D., Iványi Ö. (Pap-Tibol M. a 73. percben), Kovács K. (Fésűs Á. a 83. percben). Edző: Hanusz János.
Gólszerző: Bencze Cs. (a 66. percben).
Kiállítva: Szenánsza N. (Toponár) a 74. percben.
Az ifjúsági mérkőzésen: Toponár–Nagybajom 0–1 (0–1).

  • A Tab–Nagyatád mérkőzést vasárnap 16.30 órakor játsszák, míg a Csurgó csapata szabadnapos.

Mesterlövészek

A góllövőlista állása: 1. Bencze Csongor (Nagybajom) 6 gól; 2–4. (holtversenyben) Iván Dániel (Nagybajom), Patak Bálint (Kadarkút) és Horváth Milán (Marcali) 3 gól; 5–10. (holtversenyben) Ivusza Gábor (Toponár), Decsi Richárd (Toponár), Kollega Krisztián (Juta), Bene Zsombor (Balatoni Vasas), Rubecz Péter (Kaposmérő) és Losonczi Dávid Károly (Csurgó) 2–2 gól. 29-en egyszer vették be a kaput.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu