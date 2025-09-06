1 órája
Bencze gólja döntötte el a rangadót
Bencze Csongor döntötte el a toponári rangadót. A még csak 17 éves nagybajomi játékos már a hatodik találatát könyvelhette el a Somogy vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban.
A Kaposmérő három góllal verte a Barcsot, a Kaposfüred pedig kettővel a Jutát a Somogy vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában. A Somogysárd és a Kadarkút nem boldogult egymással, míg a Marcali a Balatoni Vasas, a Nagybajom pedig a Toponár otthonában tudott nyerni egyaránt 1–0-ra. Utóbbi találkozó krónikájához tartozik, hogy a házigazda Toponár az utolsó bő negyedórában kiállítás miatt emberhátrányban játszott.
A Somogy vármegyei I. osztály 3. fordulójának szombati eredményei
Kaposmérő–Barcs 3–0 (1–0)
Kaposmérő. Vezette: Balikó Z.
Kaposmérő: Iványi B. (Szűcs B. a 77. percben) – Rákosa J., Stikrád M. (Rácz L. a 82. percben), Fábián B. (Kuckó M. a 71. percben), Zalivadnij P., Rubecz P. (Babai G. a 71. percben), Csatos B., Fodor T. (Balogh R. az 59. percben), Nagyhegyesi N., Kántor P. (Ballerini G. a 77. percben), Mátés B. (Laki-Molnár O. az 59. percben). Edző: Prucsi Miklós.
Barcs: Tatai L – Orsós I., Horváth M. (Csurka D. a 69. percben), Tompa I., Schenker T. (Csonka M. az 56. percben), Lantos Z., Honfi B. (Szűcs O. a 62. percben), Beluzic M., Banicz Benjamin, Kulcsár G., Niklai P. Játékosedző: Androsics András.
Gólszerzők: Nagyhegyesi N. (a 32. percben), Rubecz P. (az 54. percben), Lai-Molnár O. (a 69. percben – 11-esből).
Az ifjúsági mérkőzésen: Kaposmérő–Barcs 2–0 (1–0).
Kaposfüred–Juta 3–1 (2–0)
Kaposfüred. Vezette: Erdelecz J.
Kaposfüred: Paceka N. – Preininger P., Vető Á., Márkvárt P., Magyar M. (Szántó B. a szünetben), Keczeli K., Ulrich D. (Demeter Á. a 74. percben), Hock A., Babulják M., Süle N. (Kovács G. a 63. percben), Grósz B. (Rituper R. az 58. percben). Edző: Kardos Ernő Tamás.
Juta: Vajda P. – Kollega K., Rózsa B., Büki T., Horváth Zs. (Bebics B. a 83. percben), Laczó T. (Koperda G. a 63. percben), Solyom G. (Nichter G. a 76. percben), Vadas Z., Zentai A., Varga D., Jovánczai Á. Játékosedző: Jovánczai István.
Gólszerzők: Vető Á.(a 8. percben), Preininger P. (a 16. percben), Ulrich D. (a 60. percben), illetve Kollega K. (a 62. percben).
A Kaposfüred ifjúsági csapata szabadnapos volt.
Vármegye I: Kaposfüred–Juta 2–0Fotók: Lang Róbert
Somogysárd–Kadarkút 1–1 (1–1)
Somogysárd. Vezette: Cservölgyi Sz.
Somogysárd: Szilágyi B. – Orbán R. (Házi Á. az 56. percben), Albrecht B., Márton Cs., Fila G., Kulcsár K. (Szalai N. a 64. percben),, Terestyényi A. (Kakatics B. a 80. percben), Herzsenyák Á. (Pap D. a 80. percben), Halász R. (Nagy A. a 80. percben), Dömötör D. (Sárközi K. a 28. percben), Nagy Z. Játékosedző: Kulcsár Kristóf.
Kadarkút: Strublics J. – Simon R., Ferenczi M., Jakabfi M., Kurdi B. (Salamon P. a 80. percben), Melicz R., Vangyia A., Komáromi M. (Németh D. a 73. percben), Gerlecz B. (Domokos J. a 80. percben), Patak B., Kovács G. Edző: Pintér Gergő.
Gólszerzők: Halász R. (a 35. percben), illetve Komáromi M. (a 28. percben).
Az ifjúsági mérkőzésen: Somogysárd–Kadarkút 18–0 (13–0).
Balatoni Vasas–Marcali 0–1 (0–0)
Siófok-Balatonkiliti. Vezette: Tóth B.
Balatoni Vasas: Szél B. – E. Oyedeji, Bene Zs., Y. Yondo, Beke A., Orsós V. (Hutvágner Sz. a 75. percben), Czompó-Papp K. (Mester G. a 82. percben), Gosztonyi G., Takács D., Radojevic M., Horváth B. Edző: Vida András.
Marcali: Képíró K. – Horváth M., Garai F., Varga D., Huszár M., Kiss D. (Horváth M. a 72. percben), Szabó D., Kollár M., Bresztovszky L. (Klotz Á. a 32. percben), Czobor D., Péterfi Á. Edző: Virág Krisztián.
Gólszerző: Horváth M. (a 68. percben).
Az ifjúsági mérkőzésen: Balatoni Vasas–Marcali 2–6 (1–0).
Toponár–Nagybajom 0–1 (0–0)
Toponár. Vezette: Agócs Á.
Toponár: Czebei Á. – Neubauer M., Pető T. (Szulimán M. a 83. percben), Ivusza T. (Tóth V. a 81. percben), Kovács P., Ivusza G., Fila J., Decsi R. (Gelencsér G. a 73. percben), Balog A. (Péter D. a 86. percben), Szenánsza N., Baranyi D. (Fehérvári T. a 63. percben). Játékosedző: Ivusza Gábor.
Nagybajom: Horváth B. – Varga A., Kiss J., Márton A., Bencze Cs., Csalló I. (György Zs. a 82. percben), Simon R., Palkovics T., Iván D., Iványi Ö. (Pap-Tibol M. a 73. percben), Kovács K. (Fésűs Á. a 83. percben). Edző: Hanusz János.
Gólszerző: Bencze Cs. (a 66. percben).
Kiállítva: Szenánsza N. (Toponár) a 74. percben.
Az ifjúsági mérkőzésen: Toponár–Nagybajom 0–1 (0–1).
- A Tab–Nagyatád mérkőzést vasárnap 16.30 órakor játsszák, míg a Csurgó csapata szabadnapos.
Mesterlövészek
A góllövőlista állása: 1. Bencze Csongor (Nagybajom) 6 gól; 2–4. (holtversenyben) Iván Dániel (Nagybajom), Patak Bálint (Kadarkút) és Horváth Milán (Marcali) 3 gól; 5–10. (holtversenyben) Ivusza Gábor (Toponár), Decsi Richárd (Toponár), Kollega Krisztián (Juta), Bene Zsombor (Balatoni Vasas), Rubecz Péter (Kaposmérő) és Losonczi Dávid Károly (Csurgó) 2–2 gól. 29-en egyszer vették be a kaput.