Három csapat tudott idegenben győzni

A Kiskorpád az Öreglakot, a Somogyvár a Nágocsot, a Balatonszemes pedig a Zamárdit verte, míg a Szárszó Keresztúron, a Böhönye Buzsákon, a Mezőcsokonya pedig Segesden gyűjtötte be a bajnoki pontokat. Az előző szezon aranyérmese, a Böhönye és a Segesd is kiállítás miatt 10 emberrel fejezte be a mérkőzést. A szombati napon egy mérkőzést rendeztek a Somogy vármegyei II. osztály 3. fordulójában, arról itt írtunk.

A kék mezes böhönyeiek idegenben, Buzsákon nyertek a Somogy vármegyei II. osztályban

Fotóillusztráció: Németh Levente

A Somogy vármegyei II. osztály, a harmadik forduló vasárnapi eredményei

Kiskorpád–Öreglak 3–0 (2–0)

Kiskorpád. Vezette: Kolló M.ű

Kiskorpád: Ivusza B. – Burda Dávid (Vincze M. a szünetben), Blinczki Á., Ivusza P., Horváth M. (Nagy K. a 63. percben), Erdei F. (Nagy I. a 63. percben), Hortobágyi B. (Gyenesei Z. a 77. percben), Schneiker R. (Büki B. a szünetben), Kovács L. (Horváth R. a 35. percben), Burda Dániel (Kelemen Cs. a 75. percben), Sznopek B. Edző: Récsei János.

Öreglak: Bene D. – Pápai Cs., Niklai B., Hilcz J., Futó A., Orsós R., Kovács T., Izsó A.,Virágh P., Virágh J., Fucsik B. Játékosedző: Kovács Károly.

Gólszerzők: Hortobágyi B. 2 (a 37. percben és a 63. percben), Horváth R. (a 40. percben).

Somogyvár–Nágocs 2–0 (1–0)

Somogyvár. Vezette: Gyurka B.

Somogyvár: Zarka Á. – Virágh L. (Varga L. a 77. percben), Horváth M., Orsós G. (Nemes P. a 68. percben), Piukovics K., Piukovics M., Horváth D. (Kontra Á. a 68. percben), Bogdán Z., Miklós D., Makai M., Cser D. (Gelencsér M. az 57. percben). Edző: Korcsmár István.

Nágocs: Bíró D. – Illés J., Nádori M., Nagy L., Balogh M., Krebsz M., Szűcs M. (Giay Zs. a szünetben), Herczeg K., Szuhi B., Szőke E., Mersics K. (Németh T. az 57. percben). Edző: Fonyódi Tibor.

Gólszerzők: Bogdán Z. (a 28. percben), Virágh L. (az 58. percben).

Balatonszemes–Zamárdi 2–0 (2–0)

Balatonszemes. Vezette: Virágh J.

Balatonszemes: Závec A. (Gáspár Zs. a 74. percben) – Rózsa B., Grübl L., Richter M. (Vajandt K. a 74. percben), Andermann M., Galgóczi K., Böröczky B. (Szekér Z. a 61. percben), Fenyvesi M., Majoros Barnabás (Majoros Bálint az 58. percben), Grübl Z. (Szarka L. a szünetben), Csuha G. (Lőrincz J. a 79. percben). Játékosedző: Böröczky Bánk.

Zamárdi: Kecskés T. – Huszár T. (Kovács L. az 53. percben, Varga Zs. a 82. percben), Olasz B., Hodola T., Samu A., Torjai M. (Papp R. a 72. percben), Cseresznyés M., Tomori Z., Szilágyi Á., Takács M. (Darázs I. a 74. percben), Vimola B. Edző: Böjthe Gergely.

Gólszerzők: Richter M. (a 10. percben), Galgóczi K. (a 32. percben).