Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság

1 órája

Három csapat tudott idegenben győzni

Vasárnap folytatódott a meccsdömping. A Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság vasárnapi meccsein három hazai siker mellett ugyanennyi vendéggyőzelem született.

Fenyő Gábor

A Kiskorpád az Öreglakot, a Somogyvár a Nágocsot, a Balatonszemes pedig a Zamárdit verte, míg a Szárszó Keresztúron, a Böhönye Buzsákon, a Mezőcsokonya pedig Segesden gyűjtötte be a bajnoki pontokat. Az előző szezon aranyérmese, a Böhönye és a Segesd is kiállítás miatt 10 emberrel fejezte be a mérkőzést. A szombati napon egy mérkőzést rendeztek a Somogy vármegyei II. osztály 3. fordulójában, arról itt írtunk

Somogy vármegyei II. osztály, eredmények
A kék mezes böhönyeiek idegenben, Buzsákon nyertek a Somogy vármegyei II. osztályban
Fotóillusztráció: Németh Levente

A Somogy vármegyei II. osztály, a harmadik forduló vasárnapi eredményei

Kiskorpád–Öreglak 3–0 (2–0)
Kiskorpád. Vezette: Kolló M.ű
Kiskorpád: Ivusza B. – Burda Dávid (Vincze M. a szünetben), Blinczki Á., Ivusza P., Horváth M. (Nagy K. a 63. percben), Erdei F. (Nagy I. a 63. percben), Hortobágyi B. (Gyenesei Z. a 77. percben), Schneiker R. (Büki B. a szünetben), Kovács L. (Horváth R. a 35. percben), Burda Dániel (Kelemen Cs. a 75. percben), Sznopek B. Edző: Récsei János.
Öreglak: Bene D. – Pápai Cs., Niklai B., Hilcz J., Futó A., Orsós R., Kovács T., Izsó A.,Virágh P., Virágh J., Fucsik B. Játékosedző: Kovács Károly.
Gólszerzők: Hortobágyi B. 2 (a 37. percben és a 63. percben), Horváth R. (a 40. percben).

Somogyvár–Nágocs 2–0 (1–0)
Somogyvár. Vezette: Gyurka B.
Somogyvár: Zarka Á. – Virágh L. (Varga L. a 77. percben), Horváth M., Orsós G. (Nemes P. a 68. percben), Piukovics K., Piukovics M., Horváth D. (Kontra Á. a 68. percben), Bogdán Z., Miklós D., Makai M., Cser D. (Gelencsér M. az 57. percben). Edző: Korcsmár István.
Nágocs: Bíró D. – Illés J., Nádori M., Nagy L., Balogh M., Krebsz M., Szűcs M. (Giay Zs. a szünetben), Herczeg K., Szuhi B., Szőke E., Mersics K. (Németh T. az 57. percben). Edző: Fonyódi Tibor.
Gólszerzők: Bogdán Z. (a 28. percben), Virágh L. (az 58. percben).

Balatonszemes–Zamárdi 2–0 (2–0)
Balatonszemes. Vezette: Virágh J.
Balatonszemes: Závec A. (Gáspár Zs. a 74. percben) – Rózsa B., Grübl L., Richter M. (Vajandt K. a 74. percben), Andermann M., Galgóczi K., Böröczky B. (Szekér Z. a 61. percben), Fenyvesi M., Majoros Barnabás (Majoros Bálint az 58. percben), Grübl Z. (Szarka L. a szünetben), Csuha G. (Lőrincz J. a 79. percben). Játékosedző: Böröczky Bánk.
Zamárdi: Kecskés T. – Huszár T. (Kovács L. az 53. percben, Varga Zs. a 82. percben), Olasz B., Hodola T., Samu A., Torjai M. (Papp R. a 72. percben), Cseresznyés M., Tomori Z., Szilágyi Á., Takács M. (Darázs I. a 74. percben), Vimola B. Edző: Böjthe Gergely.
Gólszerzők: Richter M. (a 10. percben), Galgóczi K. (a 32. percben).

Balatonkeresztúr–Balatonszárszó 1–2 (1–1)
Balatonkeresztúr. Vezette: Németh D.
Balatonkeresztúr: Egyed B. – Kis-Balázs R., Fellner G. (Horváth S. a 65. percben), dr. Gelencsér A., Papp K. (Bartha M. az 54. percben), Olti Á. (Pénzár M. a szünetben), Lajtai B., Kozma M., Suchmann D. (Szentes M. a 75. percben), Potyondi S. (Török R. a szünetben), Nagy P. Edző: Keszei Ferenc.
Balatonszárszó: Mihályi G. – Balassa M. (Károlyi M. a 60. percben), Kovács N., Óvári A. (Varga B. a 90. percben), Császár V., Horváth T., Kadlicskó G. (Takács D. a szünetben), Kovács D. (Szűcs M. a 75. percben), Mócsán T. (Salamon T. az 58. percben), Bacskai G., Kurdi D.
Gólszerzők: Potyondi S. (a 6. percben), illetve Óvári A. (a 17. percben), Salamon T. (a 74. percben).

Buzsák–Böhönye 2–3 (1–1)
Buzsák. Vezette: Mátyás L.
Buzsák: Izsák A. – Drubi G., Kisharmadás E., Insperger Zs., Proity R. (Jóna Z. az 59. percben), Borsi L., Szabó D., Fenyár J., Ujváry E., Buzsáki Á. (Hosszú B. a szünetben), Szekeres G. Játékosedző: Zakariás Tamás.
Böhönye: Budai R. – Garai Balázs (Sámóczi A. a 14. percben), Farkas T., Kiss B. (Dávid K. a 22. percben), Márton Roland, Mózes G. (Banicz R. a 63. percben), Kovács I. (Bogdán D. az 54. percben), Márton Rajmund (Kocsis Z. a 67. percben), Szabó P., Prokli G., Garai Bence. Edző: Pintér József.
Gólszerzők: Drubi G. (a 13. percben – 11-esből), Borsi L. (a 73. percben), illetve Kovács I. 2 (a 41. percben és az 53. percben), Farkas T. (a 70. percben).
Kiállítva: Garai Bence (Böhönye) a 77. percben.

Segesd–Mezőcsokonya 1–3 (1–1)
Segesd. Vezette: Erdélyi K.
Segesd: Kovács L. – Imrei M., Sallai Sz., Ruppert B., Csatlós D., Nagy A., Lekk A., Bogdán E., Brancu F., Nagy B., Balogh B. Edző: Nagy Attila.
Mezőcsokonya: Gelencsér Á. – Herbel T. (Ágoston M. a 86. percben), Dervalits S., Belovics D., Mező N. (Tóth T. a 72. percben), Vendriczki B., Cser G., Tábori G. (Herbel P. a 84. percben), Szabó A. (Madeira-Lopes C. a 66. percben), Nagy K. (Kabelács D. a 76. percben), Orsós K.
Gólszerzők: Nagy A. (a 42. percben), illetve Herbel T. (a 23. percben), Tábori G. (a 48. percben), Kabelács D. (a 89. percben).
Kiállítva: Lekk A. (Segesd) a 71. percben.

Mesterlövészek

  • A góllövőlista állása: 1. Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 5 gól; 2–4. (holtversenyben) Farkas Tamás (Böhönye), Kovács Ivó Milán (Böhönye) és Torjai Miklós (Zamárdi) 3 gól; 5–8. (holtversenyben) Horváth Dániel Richárd (Somogyvár), Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár), Virágh László (Somogyvár) és Albert Bence (Osztopán) 2 gól. 33-an egyszer vették be a kaput.

 

 

