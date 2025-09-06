szeptember 6., szombat

Somogy vármegyei III. és IV. osztályú labdarúgó-bajnokság

1 órája

A Szabadi tizenhárom góllal tömte ki az Ádándot

Címkék#somogy#Mike#Fonyód

A Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság is elrajtolt: a szombati három meccsen a házigazdák pontosan két tucatnyi góljára a vendégek csak eggyel tudtak válaszolni. A Somogy vármegyei harmadosztályban három találkozót rendeztek.

Fenyő Gábor

A Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának szombati eredményei.

Somogy vármegyei labdarúgás
Az Igal hazai pályán nyert a Somogy vármegyei negyedosztály déli csoportjában
Fotóillusztráció: Németh Levente

Kaposmérő II.–Fonyód 4–1 (1–0)
Gólszerzők: Lóki P. 2 (a 45. percben és az 53. percben), Bartos J. 2 (a 60 percben és a 67. percben), illetve Szekér Sz. (a 66. percben).
Kiállítva: Papp M. (Kaposmérő II.) a 69. percben.

Babócsa–Kéthely 3–0 (1–0)
Gólszerzők: Talpas M. 2 (a 45. percben és a 85. percben), Orsós R. (az 58. percben).

Balatonboglár–Somogyjád 1–1 (1–1)
Gólszerzők: Bérczi D.(a 37. percben), illetve Szabó M. (a 4. percben).

  • A Karád–Berzence, a Csokonyavisonta–Szabás, az Iharosberény–Mike és a Kaposfő–Balatonberény mérkőzést vasárnap 16.30 órakor játsszák.

Mesterlövészek 
A góllövőlista állása: 1–2. Bartos József (Kaposmérő II.) és  Orsós Róbert (Babócsa) 5 gól; 3–4. (holtversenyben) Nagy Szabolcs (Iharosberény) és Török Zoltán (Szabás) 4 gól; 5–8. (holtversenyben) Lóki Péter (Kaposmérő II.), Mezőfi József Márk (Balatonberény), Talpas Mihály (Babócsa) és Tóth Richárd (Berzence) 3 gól; 9–15. (holtversenyben) Szabó Miklós (Somogyjád), Nyári Tibor (Balatonberény), Molnár Martin (Fonyód), Horváth Levente (Babócsa), Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta), Kalló Ármin János (Mike) és Kozma István (Mike) 2 gól. 30-an egyszer vették be a kaput.

Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság

A nyitóforduló szombati eredményei:
Északi csoport: Balatonszabadi–Ádánd 13–0 (3–0); Somogybabod–Visz 5–1 (2–1).

A Sántos–Balatoni Vasas II. találkozót vasárnap 14 órakor, az Andocs–Törökkoppány mérkőzést pedig szintén vasárnap 16.30 órakor játsszák, míg a Balatonújlak–Mernye mecset november 15-ére (szombat, 13 óra) halasztották. A Balatonendréd csapata szabadnapos.

Déli csoport: Igal–Ötvöskónyi 6–0 (2–0).

A Homokszentgyörgy–Csököly, a Bárdudvarnok–Zimány, a Gyékényes–Lábod és a Somogyszob–Somogyszil mérkőzést vasárnap 16.30 órakor játsszák, míg a Kaposújlak csapata szabadnapos.

 

 

