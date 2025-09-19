2 órája
Megyefoci: fókuszban a Nagybajom kaposfüredi vendégjátéka
A Somogy vármegyei labdarúgó-bajnokság négy osztályában szombaton és vasárnap is 15-15 mérkőzést rendeznek. A legizgalmasabb találkozónak a Somogy vármegyei első osztályban rendezett Kaposfüred-Nagybajom ígérkezik.
Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság: az első vonalban a legnagyobb érdeklődés egyértelműen a Nagybajom szombat délutáni kaposfüredi fellépését kíséri.
Az ötödik forduló párosítása
- Szombat (kezdés 16 órakor): Kaposfüred–Nagybajom; Somogysárd–Kaposmérő; Balatoni Vasas–Kadarkút; Toponár–Barcs; Csurgó–Marcali.
- Vasárnap (kezdés 16 órakor): Tab–Juta. A Nagyatád csapata szabadnapos lesz.
Az ifjúsági mérkőzések a nagyok előtt két órával kezdődnek.
Mesterlövészek
A góllövőlista állása: 1. Bencze Csongor (Nagybajom) 7 gól; 2–3. (holtversenyben) Horváth Péter (Nagyatád) és Decsi Richárd (Toponár) 4 gól; 4–6. (holtversenyben) Iván Dániel (Nagybajom), Patak Bálint (Kadarkút) és Horváth Milán (Marcali) 3 gól; 7–17. (holtversenyben) Dekanics Márk (Nagyatád), Preininger Patrik (Kaposfüred), Ivusza Gábor (Toponár), Neubauer Martin Attila (Toponár), Márton Csaba Dávid (Somogysárd), Sárközi Kevin Domonkos (Somogysárd), Rubecz Péter (Kaposmérő), Laki-Molnár Olivér (Kaposmérő), Kollega Krisztián (Juta), Bene Zsombor (Balatoni Vasas) és Losonczi Dávid Károly (Csurgó) 2 gól. 34-en egyszer vették be a kaput.
Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság
A másodosztályban az előző szezon bajnoka, a Böhönye a jelenlegi listavezető Somogyvár vendége lesz, míg a Mezőcsokonya Buzsákon, az újonc, de harmadik helyen álló Osztopán pedig az előző szezonban még az első vonalban érdekelt Balatonkeresztúron lép fel.
Az ötödik forduló párosítása
Vasárnap (kezdés 16 órakor): Somogyvár–Böhönye; Buzsák–Mezőcsokonya; Balatonszemes–Balatonszárszó; Segesd–Öreglak; Balatonkeresztúr–Osztopán; Kiskorpád–Balatonföldvár; Nágocs–Zamárdi.
Mesterlövészek
A góllövőlista állása: 1. Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár) 6 gól; 2. Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 5 gól; 3–4. (holtversenyben) Kovács Ivó Milán (Böhönye) és Fellner Gergő (Balatonkeresztúr) 4 gól; 5–8. (holtversenyben) Farkas Tamás (Böhönye), Galgóczi Károly (Balatonszemes), Mócsán Tamás (Balatonszárszó) és Torjai Miklós (Zamárdi) 3 gól; 9–18. (holtversenyben) Horváth Dániel Richárd (Somogyvár), Virágh László (Somogyvár), Albert Bence (Osztopán), Balassa Bálint (Osztopán), Farkas Csaba (Böhönye), Olti Ádám (Balatonkeresztúr), Óvári Attila (Balatonszárszó), Balogh Márió (Nágocs), Drubi Gábor (Buzsák) és Horváth Rikárdó (Kiskorpád) 2 gól. 44-en egyszer vették be a kaput.
Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság
A harmadik vonalban még két együttes százszázalékos: szombaton a Balatonboglár a Kéthelyt fogadja, vasárnap pedig a Balatonberény Csokonyavisontára látogat.
Az ötödik forduló párosítása
- Szombat (kezdés 16 órakor): Balatonboglár–Kéthely; Babócsa–Mike; Fonyód–Berzence; Kaposmérő II.–Somogyjád.
- Vasárnap (kezdés 16 órakor): Karád–Szabás; Csokonyavisonta–Balatonberény; Iharosberény–Kaposfő.
Mesterlövészek
A góllövőlista állása: 1–3. (holtversenyben) Bartos József (Kaposmérő II.), Mezőfi József Márk (Balatonberény) és Nagy Szabolcs (Iharosberény) 7 gól; 4–6. (holtversenyben) Kozma István (Mike), Tóth Richárd (Berzence) és Török Zoltán (Szabás) 6 gól; 7. Orsós Róbert (Babócsa) 5 gól; 8–9. (holtversenyben) Kalló Ármin János (Mike) és Talpas Mihály (Babócsa) 4 gól; 10–15. (holtversenyben) Lóki Péter (Kaposmérő II.), Tóth Csaba Imre (Berzence), Bérczi Dávid (Balatonboglár), Horváth Levente (Babócsa), Szűcs József (Karád) és Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) 3 gól; 16–25. (holtversenyben) Wolf Balázs (Balatonberény), Fenusz Tamás (Balatonberény), Nyári Tibor (Balatonberény), Szabó Miklós (Somogyjád), Hermann Patrik Valentin (Somogyjád), Török Balázs (Kaposmérő II.), Molnár Martin (Fonyód), Markos Péter (Iharosberény), Tóth Barnabás (Csokonyavisonta) és Szűcs Gergő (Mike) 2 gól. 43-an egyszer vették be a kaput.
Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság
A harmadik forduló párosítása
Északi csoport
- Szombat (kezdés 16 órakor): Balatonújlak–Balatonendréd; Somogybabod–Balatoni Vasas II.; Mernye–Törökkoppány; Balatonszabadi–Sántos (14 órakor).
- Vasárnap (kezdés 16 órakor): Andocs–Visz. Az Ádánd csapata szabadnapos lesz.
Mesterlövészek
A góllövőlista állása: 1. Jónás Péter (Balatonszabadi) 4 gól; 2. Sárközi Dominik (Balatonszabadi) 3 gól; 3–14. (holtversenyben) Fuzik Kevin (Andocs), Fuzik Krisztofer (Andocs), Cseke Richárd (Andocs), Lufcsik Lénárd Kristóf (Andocs), Almási Dávid (Somogybabod), Petronovics Péter (Somogybabod), Borbély Krisztián (Balatonszabadi), Husz Attila (Balatonújlak), Höss Zoltán (Törökkoppány), Balogh Csaba (Sántos), Varga László (Ádánd) és Késmárki Tamás (Balatonendréd) 2 gól. 23-an egyszer vették be a kaput.
Déli csoport
- Szombat (kezdés 16 órakor): Kaposújlak–Zimány; Igal–Somogyszil.
- Vasárnap (kezdés 16 órakor): Homokszentgyörgy–Ötvöskónyi; Bárdudvarnok–Lábod; Gyékényes–Somogyszob. A Csököly csapata szabadnapos lesz.
Mesterlövészek
A góllövőlista állása: 1. Hosszú Zsombor (Lábod) 4 gól; 2. Jakab Gábor (Somogyszil) 3 gól; 3–11. (holtversenyben) Horváth István (Igal), Rácz Máté (Igal), Zadravecz Gergő Krisztián (Ötvöskónyi), Somogyi Dominik (Ötvöskónyi), Szikszai Richárd (Zimány), Farkas Richárd (Homokszentgyörgy), Téglás Roland Tamás (Csököly), Albert László (Zimány) és Kertész Norbert (Somogyszob) 2 gól. 18-an egyszer vették be a kaput.