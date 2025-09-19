Megyefoci: fókuszban a Nagybajom kaposfüredi vendégjátéka

Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság: az első vonalban a legnagyobb érdeklődés egyértelműen a Nagybajom szombat délutáni kaposfüredi fellépését kíséri.

Az AC Nagybajom csapatára rangadó vár Kaposfüreden a Somogy vármegyei I. osztály 5. fordulójában

Fotó: Muzslay Péter

Az ötödik forduló párosítása

Szombat (kezdés 16 órakor): Kaposfüred–Nagybajom; Somogysárd–Kaposmérő; Balatoni Vasas–Kadarkút; Toponár–Barcs; Csurgó–Marcali.

Vasárnap (kezdés 16 órakor): Tab–Juta. A Nagyatád csapata szabadnapos lesz.

Az ifjúsági mérkőzések a nagyok előtt két órával kezdődnek.

Mesterlövészek

A góllövőlista állása: 1. Bencze Csongor (Nagybajom) 7 gól; 2–3. (holtversenyben) Horváth Péter (Nagyatád) és Decsi Richárd (Toponár) 4 gól; 4–6. (holtversenyben) Iván Dániel (Nagybajom), Patak Bálint (Kadarkút) és Horváth Milán (Marcali) 3 gól; 7–17. (holtversenyben) Dekanics Márk (Nagyatád), Preininger Patrik (Kaposfüred), Ivusza Gábor (Toponár), Neubauer Martin Attila (Toponár), Márton Csaba Dávid (Somogysárd), Sárközi Kevin Domonkos (Somogysárd), Rubecz Péter (Kaposmérő), Laki-Molnár Olivér (Kaposmérő), Kollega Krisztián (Juta), Bene Zsombor (Balatoni Vasas) és Losonczi Dávid Károly (Csurgó) 2 gól. 34-en egyszer vették be a kaput.

Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság

A másodosztályban az előző szezon bajnoka, a Böhönye a jelenlegi listavezető Somogyvár vendége lesz, míg a Mezőcsokonya Buzsákon, az újonc, de harmadik helyen álló Osztopán pedig az előző szezonban még az első vonalban érdekelt Balatonkeresztúron lép fel.

Az ötödik forduló párosítása

Vasárnap (kezdés 16 órakor): Somogyvár–Böhönye; Buzsák–Mezőcsokonya; Balatonszemes–Balatonszárszó; Segesd–Öreglak; Balatonkeresztúr–Osztopán; Kiskorpád–Balatonföldvár; Nágocs–Zamárdi.

Mesterlövészek

A góllövőlista állása: 1. Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár) 6 gól; 2. Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 5 gól; 3–4. (holtversenyben) Kovács Ivó Milán (Böhönye) és Fellner Gergő (Balatonkeresztúr) 4 gól; 5–8. (holtversenyben) Farkas Tamás (Böhönye), Galgóczi Károly (Balatonszemes), Mócsán Tamás (Balatonszárszó) és Torjai Miklós (Zamárdi) 3 gól; 9–18. (holtversenyben) Horváth Dániel Richárd (Somogyvár), Virágh László (Somogyvár), Albert Bence (Osztopán), Balassa Bálint (Osztopán), Farkas Csaba (Böhönye), Olti Ádám (Balatonkeresztúr), Óvári Attila (Balatonszárszó), Balogh Márió (Nágocs), Drubi Gábor (Buzsák) és Horváth Rikárdó (Kiskorpád) 2 gól. 44-en egyszer vették be a kaput.

Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság

A harmadik vonalban még két együttes százszázalékos: szombaton a Balatonboglár a Kéthelyt fogadja, vasárnap pedig a Balatonberény Csokonyavisontára látogat.

Az ötödik forduló párosítása

Szombat (kezdés 16 órakor): Balatonboglár–Kéthely; Babócsa–Mike; Fonyód–Berzence; Kaposmérő II.–Somogyjád.

Vasárnap (kezdés 16 órakor): Karád–Szabás; Csokonyavisonta–Balatonberény; Iharosberény–Kaposfő.

Mesterlövészek

A góllövőlista állása: 1–3. (holtversenyben) Bartos József (Kaposmérő II.), Mezőfi József Márk (Balatonberény) és Nagy Szabolcs (Iharosberény) 7 gól; 4–6. (holtversenyben) Kozma István (Mike), Tóth Richárd (Berzence) és Török Zoltán (Szabás) 6 gól; 7. Orsós Róbert (Babócsa) 5 gól; 8–9. (holtversenyben) Kalló Ármin János (Mike) és Talpas Mihály (Babócsa) 4 gól; 10–15. (holtversenyben) Lóki Péter (Kaposmérő II.), Tóth Csaba Imre (Berzence), Bérczi Dávid (Balatonboglár), Horváth Levente (Babócsa), Szűcs József (Karád) és Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) 3 gól; 16–25. (holtversenyben) Wolf Balázs (Balatonberény), Fenusz Tamás (Balatonberény), Nyári Tibor (Balatonberény), Szabó Miklós (Somogyjád), Hermann Patrik Valentin (Somogyjád), Török Balázs (Kaposmérő II.), Molnár Martin (Fonyód), Markos Péter (Iharosberény), Tóth Barnabás (Csokonyavisonta) és Szűcs Gergő (Mike) 2 gól. 43-an egyszer vették be a kaput.

Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság

A harmadik forduló párosítása