Gólzápor hullott vasárnap Somogyban

A Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi eredményei.

Csokonyavisonta–Szabás 3–2 (2–1)

Gólszerzők: Horváth Zs. (a 13. percben – 11-esből), Tóth B. (a 34. percben), Bauer M. (a 77. percben), illetve Török Z. (a 45. percben – 11-esből), Németh M. (a 47. percben).

A piros mezes Mike idegenben szerzett pontot a Somogy vármegyei III. osztály 3. fordulójában

Fotóillusztráció: Németh Levente

Iharosberény–Mike 3–3 (1–1)

Gólszerzők: Nagy Sz. 2 (a 17. percben és a 75. percben), Markos P. (a 90. percben), illetve Kozma I. (a 30. percben), Kalló Á. 2 (a 71. percben és a 82. percben).

Kaposfő–Balatonberény 0–2 (0–1)

Gólszerzők: Tüttő B. (a 28. percben – öngól), Mezőfi J. (az 52. percben).

Karád–Berzence 1–5 (0–2)

Gólszerzők: Szűcs J. (a 74. percben – 11-esből), illetve Sass Á. (a 20. percben), Tóth R. 2 (a 45. percben – 11-esből és a 60. percben), Tóth Cs. 2 (az 57. percben és a 71. percben).

Mesterlövészek

A góllövőlista állása: 1. Nagy Szabolcs (Iharosberény) 6 gól; 2–5. (holtversenyben) Bartos József (Kaposmérő II.), Tóth Richárd (Berzence), Orsós Róbert (Babócsa) és Török Zoltán (Szabás) 5 gól; 6–7. (holtversenyben) Mezőfi József Márk (Balatonberény) és Kalló Ármin János (Mike) 4 gól; 8–11. (holtversenyben) Lóki Péter (Kaposmérő II.), Talpas Mihály (Babócsa), Kozma István (Mike) és Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) 3 gól; 12–18. (holtversenyben) Szabó Miklós (Somogyjád), Nyári Tibor (Balatonberény), Tóth Csaba Imre (Berzence), Molnár Martin (Fonyód), Horváth Levente (Babócsa), Markos Péter (Iharosberény) és Szűcvs József (Karád) 2 gól. 34-en egyszer vették be a kaput.

Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság

A nyitó forduló vasárnapi eredményei. A szombatiról itt írtunk.

Északi csoport

Sántos–Balatoni Vasas II. 2–3 (0–0).

Az Andocs–Törökkoppány találkozó elmaradt, a Balatonújlak–Mernye mérkőzést november 15-ére (szombat, 13 óra) halasztották, míg a Balatonendréd csapata szabadnapos volt.

Mesterlövészek A góllövőlista állása: 1. Jónás Péter (Balatonszabadi) 4 gól; 2–4. (holtversenyben) Sárközi Dominik(Balatonszabadi), Borbély Krisztián (Balatonszabadi) és Petronovics Péter (Somogybabod) 2 gól. 14-en egyszer vették be a kaput.

Déli csoport

Somogyszob–Somogyszil 2–0 (0–0); Gyékényes–Lábod 0–3 (0–2); Bárdudvarnok–Zimány 1–4 (0–1); Homokszentgyörgy–Csököly 3–5 (3–2). A Kaposújlak csapata szabadnapos volt.