Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság

58 perce

Északon a vendégek, Délen pedig a hazaiak taroltak

Címkék#Andocs#Zimány#Igal#Ádánd#Csököly

Északon csak egyetlen pont jutott a házigazdáknak, Délen pedig pontosan ugyanennyi a vendégeknek. Ezt történt a Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság második fordulójában.

Fenyő Gábor

A Somogy vármegyei IV. osztály második forduló eredményei.
Északi csoport: Mernye–Sántos 1–3 (0–3); Balatoni Vasas II.–Balatonszabadi 1–2 (1–0); Törökkoppány–Balatonújlak 2–2 (1–1); Ádánd–Somogybabod 2–5 (2–4); Balatonendréd–Andocs 3–6 (2–3). A Visz csapata szabadnapos volt volt.

Somogy vármegyei IV. osuztály
Kikapott a Bárdudvarnok a Somogy vármegyei IV. osztályban
Fotó: Muzslay Péter

Mesterlövészek
A góllövőlista állása: 1. Jónás Péter (Balatonszabadi) 4 gól; 2. Sárközi Dominik (Balatonszabadi) 3 gól; 3–14. (holtversenyben) Fuzik Kevin (Andocs), Fuzik Krisztofer (Andocs), Cseke Richárd (Andocs), Lufcsik Lénárd Kristóf (Andocs), Almási Dávid (Somogybabod), Petronovics Péter (Somogybabod), Borbély Krisztián (Balatonszabadi), Husz Attila (Balatonújlak), Höss Zoltán (Törökkoppány), Balogh Csaba (Sántos), Varga László (Ádánd) és Késmárki Tamás (Balatonendréd) 2 gól. 23-an egyszer vették be a kaput.

Potyogtak a gólok a Somogy vármegyei negyedosztályban

Déli csoport: Lábod–Igal 4–0 (1–0); Csököly–Kaposújlak 1–1 (0–1); Ötvöskónyi–Bárdudvarnok 5–0 (4–0); Somogyszil–Gyékényes 4–1 (3–1); Zimány–Homokszentgyörgy 3–1 (2–1). A Somogyszob csapata szabadnapos volt.

Mesterlövészek
A góllövőlista állása: 1. Hosszú Zsombor (Lábod) 4 gól; 2. Jakab Gábor (Somogyszil) 3 gól; 3–11. (holtversenyben) Horváth István (Igal), Rácz Máté (Igal), Zadravecz Gergő Krisztián (Ötvöskónyi), Somogyi Dominik (Ötvöskónyi), Szikszai Richárd (Zimány), Farkas Richárd (Homokszentgyörgy), Téglás Roland Tamás (Csököly), Albert László (Zimány) és Kertész Norbert (Somogyszob) 2 gól. 18-an egyszer vették be a kaput.

 

