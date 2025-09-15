58 perce
Északon a vendégek, Délen pedig a hazaiak taroltak
Északon csak egyetlen pont jutott a házigazdáknak, Délen pedig pontosan ugyanennyi a vendégeknek. Ezt történt a Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság második fordulójában.
A Somogy vármegyei IV. osztály második forduló eredményei.
Északi csoport: Mernye–Sántos 1–3 (0–3); Balatoni Vasas II.–Balatonszabadi 1–2 (1–0); Törökkoppány–Balatonújlak 2–2 (1–1); Ádánd–Somogybabod 2–5 (2–4); Balatonendréd–Andocs 3–6 (2–3). A Visz csapata szabadnapos volt volt.
Mesterlövészek
A góllövőlista állása: 1. Jónás Péter (Balatonszabadi) 4 gól; 2. Sárközi Dominik (Balatonszabadi) 3 gól; 3–14. (holtversenyben) Fuzik Kevin (Andocs), Fuzik Krisztofer (Andocs), Cseke Richárd (Andocs), Lufcsik Lénárd Kristóf (Andocs), Almási Dávid (Somogybabod), Petronovics Péter (Somogybabod), Borbély Krisztián (Balatonszabadi), Husz Attila (Balatonújlak), Höss Zoltán (Törökkoppány), Balogh Csaba (Sántos), Varga László (Ádánd) és Késmárki Tamás (Balatonendréd) 2 gól. 23-an egyszer vették be a kaput.
Potyogtak a gólok a Somogy vármegyei negyedosztályban
Déli csoport: Lábod–Igal 4–0 (1–0); Csököly–Kaposújlak 1–1 (0–1); Ötvöskónyi–Bárdudvarnok 5–0 (4–0); Somogyszil–Gyékényes 4–1 (3–1); Zimány–Homokszentgyörgy 3–1 (2–1). A Somogyszob csapata szabadnapos volt.
Mesterlövészek
A góllövőlista állása: 1. Hosszú Zsombor (Lábod) 4 gól; 2. Jakab Gábor (Somogyszil) 3 gól; 3–11. (holtversenyben) Horváth István (Igal), Rácz Máté (Igal), Zadravecz Gergő Krisztián (Ötvöskónyi), Somogyi Dominik (Ötvöskónyi), Szikszai Richárd (Zimány), Farkas Richárd (Homokszentgyörgy), Téglás Roland Tamás (Csököly), Albert László (Zimány) és Kertész Norbert (Somogyszob) 2 gól. 18-an egyszer vették be a kaput.