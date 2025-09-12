Szombaton meccsdömping lesz Somogyban

Jelen pillanatban leginkább az a kérdés foglalkoztatja a somogyi labdarúgó-barátokat, hogy a hétközi kupaforduló vajon mennyire viselte meg a vármegye egyes csapatokat.

A sárga mezes Kaposfüred Kadarkútra utazik a Somogy vármegyei első osztály negyedik körében

Fotó: Muzslay Péter

Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság

A negyedik forduló párosítása

Szombat (kezdés 16.30 órakor): Kaposmérő–Toponár; Nagybajom–Somogysárd; Kadarkút–Kaposfüred; Marcali–Tab; Nagyatád–Csurgó; Juta–Balatoni Vasas (14.30 órakor). A Barcs csapata szabadnapos lesz.

Az ifjúsági mérkőzések a nagyok előtt két órával kezdődnek.

Mesterlövészek A góllövőlista állása: 1. Bencze Csongor (Nagybajom) 6 gól; 2–4. (holtversenyben) Iván Dániel (Nagybajom), Patak Bálint (Kadarkút) és Horváth Milán (Marcali) 3 gól; 5–12. (holtversenyben) Horváth Péter (Nagyatád), Dekanics Márk (Nagyatád), Ivusza Gábor (Toponár), Decsi Richárd (Toponár), Kollega Krisztián (Juta), Bene Zsombor (Balatoni Vasas), Rubecz Péter (Kaposmérő) és Losonczi Dávid Károly (Csurgó) 2–2 gól. 25-en egyszer vették be a kaput.

Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság

A negyedik forduló párosítása

Szombat (kezdés 16.30 órakor): Balatonföldvár–Somogyvár; Mezőcsokonya–Balatonszemes; Zamárdi–Buzsák.

Vasárnap (kezdés 16.30 órakor): Osztopán–Kiskorpád; Böhönye–Nágocs; Öreglak–Balatonkeresztúr (Lengyeltótiban); Balatonszárszó–Segesd (Balatonszemesen).

Mesterlövészek

A góllövőlista állása: 1. Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 5 gól; 2–4. (holtversenyben) Farkas Tamás (Böhönye), Kovács Ivó Milán (Böhönye) és Torjai Miklós (Zamárdi) 3 gól; 5–8. (holtversenyben) Horváth Dániel Richárd (Somogyvár), Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár), Virágh László (Somogyvár) és Albert Bence (Osztopán) 2 gól. 33-an egyszer vették be a kaput.

Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság

A negyedik forduló párosítása

Szombat (kezdés 16.30 órakor): Somogyjád–Fonyód.

Vasárnap (kezdés 16.30 órakor): Kaposfő–Kaposmérő II.; Balatonberény–Iharosberény; Mike–Csokonyavisonta; Szabás–Babócsa; Kéthely–Karád; Berzence–Balatonboglár.

Mesterlövészek

A góllövőlista állása: 1. Nagy Szabolcs (Iharosberény) 6 gól; 2–5. (holtversenyben) Bartos József (Kaposmérő II.), Tóth Richárd (Berzence), Orsós Róbert (Babócsa) és Török Zoltán (Szabás) 5 gól; 6–7. (holtversenyben) Mezőfi József Márk (Balatonberény) és Kalló Ármin János (Mike) 4 gól; 8–11. (holtversenyben) Lóki Péter (Kaposmérő II.), Talpas Mihály (Babócsa), Kozma István (Mike) és Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) 3 gól; 12–18. (holtversenyben) Szabó Miklós (Somogyjád), Nyári Tibor (Balatonberény), Tóth Csaba Imre (Berzence), Molnár Martin (Fonyód), Horváth Levente (Babócsa), Markos Péter (Iharosberény) és Szűcs József (Karád) 2 gól. 32-en egyszer vették be a kaput.

Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság

A második forduló párosítása