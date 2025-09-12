7 órája
Szombaton meccsdömping lesz Somogyban
A Somogy vármegyei labdarúgó-bajnokság négy osztályában szombaton 14, vasárnap pedig 16 bajnoki találkozót rendeznek. Meccsdömping várja a somogyi labdarúgás szerelmeseit.
Jelen pillanatban leginkább az a kérdés foglalkoztatja a somogyi labdarúgó-barátokat, hogy a hétközi kupaforduló vajon mennyire viselte meg a vármegye egyes csapatokat.
Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság
A negyedik forduló párosítása
Szombat (kezdés 16.30 órakor): Kaposmérő–Toponár; Nagybajom–Somogysárd; Kadarkút–Kaposfüred; Marcali–Tab; Nagyatád–Csurgó; Juta–Balatoni Vasas (14.30 órakor). A Barcs csapata szabadnapos lesz.
Az ifjúsági mérkőzések a nagyok előtt két órával kezdődnek.
Mesterlövészek
A góllövőlista állása: 1. Bencze Csongor (Nagybajom) 6 gól; 2–4. (holtversenyben) Iván Dániel (Nagybajom), Patak Bálint (Kadarkút) és Horváth Milán (Marcali) 3 gól; 5–12. (holtversenyben) Horváth Péter (Nagyatád), Dekanics Márk (Nagyatád), Ivusza Gábor (Toponár), Decsi Richárd (Toponár), Kollega Krisztián (Juta), Bene Zsombor (Balatoni Vasas), Rubecz Péter (Kaposmérő) és Losonczi Dávid Károly (Csurgó) 2–2 gól. 25-en egyszer vették be a kaput.
Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság
A negyedik forduló párosítása
- Szombat (kezdés 16.30 órakor): Balatonföldvár–Somogyvár; Mezőcsokonya–Balatonszemes; Zamárdi–Buzsák.
- Vasárnap (kezdés 16.30 órakor): Osztopán–Kiskorpád; Böhönye–Nágocs; Öreglak–Balatonkeresztúr (Lengyeltótiban); Balatonszárszó–Segesd (Balatonszemesen).
Mesterlövészek
A góllövőlista állása: 1. Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 5 gól; 2–4. (holtversenyben) Farkas Tamás (Böhönye), Kovács Ivó Milán (Böhönye) és Torjai Miklós (Zamárdi) 3 gól; 5–8. (holtversenyben) Horváth Dániel Richárd (Somogyvár), Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár), Virágh László (Somogyvár) és Albert Bence (Osztopán) 2 gól. 33-an egyszer vették be a kaput.
Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság
A negyedik forduló párosítása
- Szombat (kezdés 16.30 órakor): Somogyjád–Fonyód.
- Vasárnap (kezdés 16.30 órakor): Kaposfő–Kaposmérő II.; Balatonberény–Iharosberény; Mike–Csokonyavisonta; Szabás–Babócsa; Kéthely–Karád; Berzence–Balatonboglár.
Mesterlövészek
A góllövőlista állása: 1. Nagy Szabolcs (Iharosberény) 6 gól; 2–5. (holtversenyben) Bartos József (Kaposmérő II.), Tóth Richárd (Berzence), Orsós Róbert (Babócsa) és Török Zoltán (Szabás) 5 gól; 6–7. (holtversenyben) Mezőfi József Márk (Balatonberény) és Kalló Ármin János (Mike) 4 gól; 8–11. (holtversenyben) Lóki Péter (Kaposmérő II.), Talpas Mihály (Babócsa), Kozma István (Mike) és Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) 3 gól; 12–18. (holtversenyben) Szabó Miklós (Somogyjád), Nyári Tibor (Balatonberény), Tóth Csaba Imre (Berzence), Molnár Martin (Fonyód), Horváth Levente (Babócsa), Markos Péter (Iharosberény) és Szűcs József (Karád) 2 gól. 32-en egyszer vették be a kaput.
Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság
A második forduló párosítása
Északi csoport
- Szombat (kezdés 16.30 órakor): Balatoni Vasas II.–Balatonszabadi; Mernye–Sántos (14 órakor).
- Vasárnap (kezdés 16.30 órakor): Ádánd–Somogybabod; Balatonendréd–Andocs; Törökkoppány–Balatonújlak. A Visz csapata szabadnapos lesz.
Mesterlövészek
A góllövőlista állása: 1. Jónás Péter (Balatonszabadi) 4 gól; 2–4. (holtversenyben) Sárközi Dominik(Balatonszabadi), Borbély Krisztián (Balatonszabadi) és Petronovics Péter (Somogybabod) 2 gól. 17-en egyszer vették be a kaput.
Déli csoport
- Szombat (kezdés 16.30 órakor): Lábod–Igal; Csököly–Kaposújlak.
- Vasárnap (kezdés 16.30 órakor): Somogyszil–Gyékényes; Ötvöskónyi–Bárdudvarnok; Zimány–Homokszentgyörgy. A Somogyszob csapata szabadnapos lesz.
Mesterlövészek
A góllövőlista állása: 1. Hosszú Zsombor (Lábod) 3 gól; 2–5. (holtversenyben) Horváth István (Igal), Rácz Máté (Igal), Albert László (Zimány) és Kertész Norbert (Somogyszob) 2 gól. 12-en egyszer vették be a kaput.