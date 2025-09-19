szeptember 19., péntek

Kézilabda

48 perce

Csemegét ígér a somogyi kézilabda rangadó

Somogyi érdekeltségű rangadót rendeznek szombaton a Sótonyi László Sportcsarnokban a K&H Liga harmadik fordulójában. A Csurgói Kézilabda Klub a Nemzeti Kézilabda Akadémia együttesét látja vendégül 18 órakor. Igazi somogyi kézilabda csemegére számíthatnak a szurkolók.

Sonline.hu

A két együttesben közös, hogy mindketten vereségekkel nyitották a K&H Liga 2025/2026-os szezonját. Somogyi kézilabda csemegét ígér, hogy mindkét csapat az első pontért, pontokért lép pályára. 

somogyi kézilabda
A hazai oldalon is kemény védekezésre lesz szükség. Komoly csatát ígér a somogyi kézilabda rangadó 
Fotó: Szabados Árpád  

Rangadóra hangol a két somogyi kézilabda alakulat

 Az összecsapásnak az a csurgói csarnokban ad otthont, amelyet a helyi kézilabdasport kiemelkedő alakjáról idősebb Sótonyi Lászlóról nevezték el. A csurgói sportcsarnok névadójának fia, Sótonyi László 2014 nyarától 2017 októberéig vezetőedzője is volt a Csurgói KK-nak. Most azonban már a Nemzeti Kézilabda Akadémia együttesének szakmai munkáját irányítja.

A bajnokság kezdetén a Csurgói Kézilabda Klub alakulata előbb Győrben kapott ki 32–27-ra, majd a Tatabánya vendégként is megszerezte a két pontot, miután 34–30-ra verte Alem Toszkics vezetőedző csapatát. A két találkozó tapasztalatai alapján elsősorban a védekezésben kell hatékonyabban működni a csurgóiaknak, akik ezúttal is élvezhetik a hazai pálya előnyét. 
Az akadémisták a Carbonex Komló otthonában maradtak alul 26–23-ra. A második meccsen éppen a csurgóiakat előzőleg megverő győri ETO University HT ellenfelei voltak. Ott 32–23 volt a végeredmény a hazaiak javára. A Nemzeti Kézilabda Akadémia beszámolója szerint az utolsó hat és fél percben mindössze egy gólt dobtak. A hullámvölgy pedig döntőnek bizonyul. Sótonyi László vezetőedző minden alkalommal azt hangsúlyozza: a rutint, a tudásbeli és fizikális különbséget taktikával, mentális felkészüléssel kell ellensúlyozniuk. Lényeges lesz tehát, hogy a mérkőzésen, miként tudják betartani azokat a dolgokat, melyeket a szakmai stáb kér tőlük. 

A csurgóiak első meccsén a volt akadémista, Gábor Marcell, míg másodikon a horvát irányító, Domagoj Alilovic volt a legeredményesebb csurgói. Előbbi hat, utóbbi tíz találatig jutott. A csurgóiak mindkét meccsére jellemző volt, hogy az első félidőben mér egyenrangú ellenfelek voltak, (sőt a Tatabánya ellen két góllal vezettek is), aztán a szünet után nem tudták megismételni a korábban látott teljesítményt. 

  • Akadémisták a csurgói keretben

A Csurgói KK keretében két volt akadémista is szerepel, nevezetesen Gábor Marcell és Széll Roland
A csurgóiak ellen még soha nem nyert, sőt pontot sem szerzett vendégként a Nemzeti Kézilabda Akadémia együttese. Ezúttal is a hazaiak tűnnek esélyesebbnek, ám a fiatalok fogadkoznak: mindent megtesznek annak érdekében, hogy meglepjék ellenfelüket.

A két csapat márciusban találkozott bajnoki Csurgón:

 

