Somogyi lányok a csúcson, országos döntőben a marcali csapat

Óriási büszkeség érte a Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskolát. Az iskola leány atlétika csapata két versenyszámban is továbbjutott az Országos Döntőbe.

A fiatal sportolók súlylökésben és kislabdahajításban bizonyították tehetségüket, kitartásukat és szorgalmukat, ezzel kivívva a jogot, hogy képviseljék iskolájukat és városukat a megmérettetésen.

Az országos döntőt 2025. október 12-én Nyíregyházán rendezik meg, ahol a legjobbak mérik össze tudásukat. A verseny hatalmas lehetőséget jelent a tanulók számára, hogy nemcsak sportteljesítményüket mutassák meg, hanem élményekkel gazdagodjanak, új barátságokat kössenek, és megtapasztalják az országos szintű versenyek hangulatát.

A cél nem más, mint a lehető legjobb eredmény elérése, szurkoljunk együtt a tanulóknak!

 

