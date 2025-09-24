Hét bajnoki címmel gazdagodtak a somogyi lovasok

Szerte az országból 26 egyesület vett részt a versenyen. A somogyi lovasok hét klub színeit képviselték.

A kaposvári Korona póni Klub Egyesület a csapatversenyben lett második. A somogyi lovasok rendre dobogóra állhattak az országos bajnokságon

Fotók: László Zsolt

Hét klub színeiben szereztek érmeket az országos bajnokságon a somogyi lovasok

A Flamingó Lovas SE, a Korona Póni Klub Egyesület, a Panka Póni Klub, az SM Lovas Sport Egyesület, a Szántódpusztai LK, a Taszári Vitál LSC, valamint a V-Eventing SE sportolói indultak a vármegye színeiben. A népes mezőnyt vonzó országos bajnokságon három napon át zajlottak a küzdelmek. Futószár, díjlovaglás, díjugratás, valamint caprilli versenyszámokban avattak bajnokokat. A somogyi lovasok közül egyéniben heten szereztek bajnoki címet. Remek teljesítménye után Nagy Tamás Patrik, Kovács Luca, Kakucs Anna, Biczó Viktória Emma, Szabó Panna, Horváth-Fáró Anna, Horváth-Fáró Emma állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

Csapatban szerzett ezüstérmet a Korona Póni Klub Egyesület

A Haladó díjlovagló csapatversenyben a kaposvári Korona Póni Klub Egyesület a László Léna, Biczó Viktória és Makarész Julianna összeállításban bravúros teljesítménnyel szerzett második helyezést. Az országos bajnokságon idén is meghirdették a lovasiskolák versenyét. Ezen a legjobb somogyiként a Korona Póni Klub Egyesület hatodik lett. A jól szervezett, gördülékeny, kiváló hangulatú országos bajnokságon a sok támogatónak is köszönhetően számos tárgyjutalmat vehettek át a díjazottak.

A Magyar Póni Klub Szövetség Országos Bajnokság eredményei:

Futószár 1. Döntő

10-12 évesek: 1. Nagy Tamás Patrik – Koheilan Flamingó (Flamingó Lovas SE), 2. Barátúri Borbála – Dublin P.H. (Korona Póni Klub Egyesület), 3. Várkonyi Zsófia – Virág (SM Lovas Sport Egyesület).

7-9 évesek: ...2. Ivánfi Zselyke Kamilla – Rockstar (V-Eventing SE), ...4. Pekó Jázmin – Málna (Korona Póni Klub).

Futószár 2. Döntő

10-12 évesek: 1. Kovács Luca – Dublin PH. (Korona Póni Klub), 4. Takács Gréta – Málna (Korona Póni Klub).

7-9 évesek: 1. Kakucs Anna - Málna (Korona Póni Klub).

Előkezdő díjlovas bajnokság

14-18 évesek: ...3. Nagy Tamara – Darcodella (Flamingó Lovas SE), 4. Nagy Laura – Darcodella (Flamingó Lovas SE).

10-13 évesek: ...4. Molnár Zsófia – Virág (SM Lovas Sport Egyesület), 11. Muschál Csenge – Virág (SM Lovas Sport Egyesület), ...15. Dakos Noémi Petra – Málna (Korona Póni Klub), ...18. Gugyerás Nóra – Málna (Korona Póni Klub), ...20. F. Néber Emma – Pergőtűz (Szántódpusztai LK), ...23. Nagy-Szita Boróka Cecília – Steko Oreo (Korona Póni Klub).

4-9 évesek: ...5. Janik Boróka – Pergőtűz (Szántódpusztai LK).