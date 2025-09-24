24 perce
Hét bajnoki címmel gazdagodtak a somogyi lovasok
Idén is a Pulai Lovaspark adott otthont Balatonvilágoson a Magyar Póni Klub Szövetség Országos Bajnokságának. A viadalon a többen is kiemelkedő eredményt értek el a somogyi lovasok közül.
Szerte az országból 26 egyesület vett részt a versenyen. A somogyi lovasok hét klub színeit képviselték.
Hét klub színeiben szereztek érmeket az országos bajnokságon a somogyi lovasok
A Flamingó Lovas SE, a Korona Póni Klub Egyesület, a Panka Póni Klub, az SM Lovas Sport Egyesület, a Szántódpusztai LK, a Taszári Vitál LSC, valamint a V-Eventing SE sportolói indultak a vármegye színeiben. A népes mezőnyt vonzó országos bajnokságon három napon át zajlottak a küzdelmek. Futószár, díjlovaglás, díjugratás, valamint caprilli versenyszámokban avattak bajnokokat. A somogyi lovasok közül egyéniben heten szereztek bajnoki címet. Remek teljesítménye után Nagy Tamás Patrik, Kovács Luca, Kakucs Anna, Biczó Viktória Emma, Szabó Panna, Horváth-Fáró Anna, Horváth-Fáró Emma állhatott fel a dobogó legfelső fokára.
Csapatban szerzett ezüstérmet a Korona Póni Klub Egyesület
A Haladó díjlovagló csapatversenyben a kaposvári Korona Póni Klub Egyesület a László Léna, Biczó Viktória és Makarész Julianna összeállításban bravúros teljesítménnyel szerzett második helyezést. Az országos bajnokságon idén is meghirdették a lovasiskolák versenyét. Ezen a legjobb somogyiként a Korona Póni Klub Egyesület hatodik lett. A jól szervezett, gördülékeny, kiváló hangulatú országos bajnokságon a sok támogatónak is köszönhetően számos tárgyjutalmat vehettek át a díjazottak.
- A Magyar Póni Klub Szövetség Országos Bajnokság eredményei:
Futószár 1. Döntő
10-12 évesek: 1. Nagy Tamás Patrik – Koheilan Flamingó (Flamingó Lovas SE), 2. Barátúri Borbála – Dublin P.H. (Korona Póni Klub Egyesület), 3. Várkonyi Zsófia – Virág (SM Lovas Sport Egyesület).
7-9 évesek: ...2. Ivánfi Zselyke Kamilla – Rockstar (V-Eventing SE), ...4. Pekó Jázmin – Málna (Korona Póni Klub).
Futószár 2. Döntő
10-12 évesek: 1. Kovács Luca – Dublin PH. (Korona Póni Klub), 4. Takács Gréta – Málna (Korona Póni Klub).
7-9 évesek: 1. Kakucs Anna - Málna (Korona Póni Klub).
Előkezdő díjlovas bajnokság
14-18 évesek: ...3. Nagy Tamara – Darcodella (Flamingó Lovas SE), 4. Nagy Laura – Darcodella (Flamingó Lovas SE).
10-13 évesek: ...4. Molnár Zsófia – Virág (SM Lovas Sport Egyesület), 11. Muschál Csenge – Virág (SM Lovas Sport Egyesület), ...15. Dakos Noémi Petra – Málna (Korona Póni Klub), ...18. Gugyerás Nóra – Málna (Korona Póni Klub), ...20. F. Néber Emma – Pergőtűz (Szántódpusztai LK), ...23. Nagy-Szita Boróka Cecília – Steko Oreo (Korona Póni Klub).
4-9 évesek: ...5. Janik Boróka – Pergőtűz (Szántódpusztai LK).
Kezdő díjlovas bajnokság
Kezdő Gyerek: ...14. Szabó Dorka – Málna (Korona Póni Klub), ...18. Rapatyi Júlia – Manna Von Sütvény (Flamingó Lovas SE), ...21. Pintér Nóra – Sóhaj (Flamingó Lovas SE).
Kezdő ifi: ...6. Császár Karolina – Valter (Panka Póni Klub), 8. Szabó Panna – Dublin PH. (Korna Póni Klub), ...19. Miklai Boglárka – Manna von Sütvény (Flamingó Lovas SE), ...21. Rupert Zsófia – Cloé (Szántódpusztai LK), 22. Durkó Blanka Sára – Cloé (Szántódpusztai LK).
Haladó díjlovas bajnokság
Ifi kategória: ...3. Horváth-Fáró Anna – Promise of the Alchimist (Panka Póni Klub),
4. László Léna – Maxim Lucifer (Korona Póni Klub), ...7. Horváth-Fáró Emma – Ígéret Izidóra (Panka Póni Klub), ...10. Makarész Julianna – Dublin PH (Korona Póni Klub).
Gyerek kategória: 1. Biczó Viktória Emma – Dublin PH (Korona Póni Klub).
Caprilli bajnokság
Kezdő gyerek kategória: ...4. Biczó Viktória Emma – Braveheart (Korona Póni Klub), ...12. Rapatyi Júlia – Koheilan Flamingo (Flamingó Lovas SE).
Kezdő Ifi kategória: 1. Szabó Panna – Braveheart (Korona Póni Klub), ...6. Császár Karolina – Pufi (Panka Póni Klub), ...10. Pintér Nóra – Sóhaj (Flamingó Lovas SE), ...12. Miklai Boglárka – Manna von Sütvény (Flamingó Lovas SE).
Haladó Ifi kategória: 1. Horváth-Fáró Anna – Promise of the Alchimist (Panka Póni Klub).
Kezdők díjugrató bajnoksága
Póni 1 kategória: ...3. Császár Karolina – Valter (Panka Póni Klub).
Nagy ló kategória: ...4. Papp Lili – Amazon (Taszári-Vitál Lovas SC).
Póni Klub Díjugrató Bajnokság
Nagy ló kategória: ...2. Garay Csenge Ajna – Quinetta (Szántódpusztai LK).
Póni 2 kategória: 1. Horváth-Fáró Emma – Raffy (Panka Póni Klub).
Csapatbajnokságok
Kezdő díjlovagló csapatverseny: ...10. Korona Póni Klub (Szabó Dorka és Szabó Panna), ...15. Szántódpusztai LK (Rupert Zsófia és Durkó Blanka), 16. Flamingó SE (Pintér Nóra, Rapatyi Júlia és Miklai Boglárka).
Haladó díjlovagló csapatverseny: ...2. Korona Póni Klub (László Léna, Biczó Viktória és Makarész Julianna). 3. Panka Póni Klub (Horváth-Fáró Anna és Horváth-Fáró Emma).
Lovasiskolák bajnoksága: ...6. Korona Póni Klub Egyesület, ...8. Flamingó Lovas SE.