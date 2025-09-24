Somogyi újoncot avattak a sakkozók a bajnokságban

Tízről kilenc csapatosra olvadt a bajnoki mezőny az elmúlt szezon óta. Örvendetes azonban, hogy a somogyi sakk négy alakulattal is jelen van az NB II-es mezőnyben. Köztük az újonc siófokiak, akik első csapatbajnoki meccsüket vívták ebben az osztályban.

Elszántan szálltak csatába az újonc siófokiak. Négy somogyi sakk együttes indult az NB II-ben Fotók: Sió-Sakk SC/Facebook

A somogyi sakk adja a mezőny felét az NB II. Asztalos csoportban

A somogyi csapatok közül csak a Kaposvári Bástya nyert a sakk NB II. Asztalos Lajos csoport első fordulójában.

NB II. Asztalos Lajos csoport – első forduló:

Komlói BSK II.–Sió-Sakk SC 9–3

Komlón rajtoltak az újonc siófokiak, akik az elmúlt szezonban szerzett vármegyebajnoki címükkel vívták ki a feljutást a Nemzeti Bajnokságba – adta hírül a klub közösségi oldala. Az együttesből igazoltan hiányzott a csapatvezető edző, Haszon Dávid mester, aki négyezer kilométerre a kazahsztáni Korcsoportos Sakkvilágbajnokságra kísérte el tanítványát, László Botondot.

Az első fél pontot Birkás György, az első teljes pontot Borsodi Ákos érte el a Sió-sakk SC-nek. Haszon Kamilla, Haszon Attila és Bihary Soma ért el még döntetlent, sajnos több megnyert állást sikerült vesztőre rontani. Az első csapatgyőzelemre ezért még várni kell, de a bajnokság legfiatalabb együttesének még bőven lesz ideje szépítésre. A hazai bemutatkozás október 19-én a siófoki Teátrum Kávéházban lesz.

A siófoki győztes: Borsodi Ákos (11. t.). Döntetlent értek el: Haszon Kamilla Sára (1. t.), Bihary Soma Botond (2. t.), Birkás György (6. t.), Haszon Attila (8. t.).

Kalocsai SK–Kaposvári Bástya SE 5–7

– Az első fordulóban Kalocsára látogattak a Kaposvári Bástya Sportegyesület játékosai – nyilatkozta Szoták László, a kaposváriak csapatvezetője és Bálint János elnök. – Három versenyzőnk (Hallóssy Tibor, Szilas Martin Patrik és Vinczellér Levente) először ült asztalhoz csapatunk színeiben. Döntetlenekkel indult a találkozó, majd két rutinos és két fiatal játékosunk is begyűjtötte a teljes pontot. Illés Attila, Szoták László, Laczó Zétény és Szilas Martin Patrik – nem utolsósorban a jó felkészülésnek köszönhetően – egyaránt kezdeményezéshez jutott a megnyitásban. A játékidő ötödik órájára is maradtak izgalmak, mindkét csapatnak nyíltak jó lehetőségei. Talán a negyedik táblán növelhettük volna megszerzett előnyünket. A második fordulóban – október 19-én – a Polgárok Házában a Sakkegylet Nagyatád csapatát fogadjuk.

A kaposvári győztesek: Illés Attila (7. tábla), Szoták László (8. t.), Laczó Zétény (9. t.), Szilas Martin Patrik, ifi (11. t.).

Döntetlent ért el: Veress Róbert (1. t.), Kadlicskó József (2. t.), Hallóssy Tibor (4. t.), Palavics Krisztián (5. t.), Galambos Tivadar (6. t.), Marcsingó József (10. t.).