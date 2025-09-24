1 órája
Somogyi újoncot avattak a sakkozók a bajnokságban
Megkezdődött a pontvadászat a Nemzeti Sakk Csapatbajnokság NB II. Asztalos Lajos csoportjában. A somogyi sakk képviselői közül négy együttes is érdekelt a 2025/2026-os bajnokságban.
Tízről kilenc csapatosra olvadt a bajnoki mezőny az elmúlt szezon óta. Örvendetes azonban, hogy a somogyi sakk négy alakulattal is jelen van az NB II-es mezőnyben. Köztük az újonc siófokiak, akik első csapatbajnoki meccsüket vívták ebben az osztályban.
A somogyi sakk adja a mezőny felét az NB II. Asztalos csoportban
A somogyi csapatok közül csak a Kaposvári Bástya nyert a sakk NB II. Asztalos Lajos csoport első fordulójában.
NB II. Asztalos Lajos csoport – első forduló:
Komlói BSK II.–Sió-Sakk SC 9–3
Komlón rajtoltak az újonc siófokiak, akik az elmúlt szezonban szerzett vármegyebajnoki címükkel vívták ki a feljutást a Nemzeti Bajnokságba – adta hírül a klub közösségi oldala. Az együttesből igazoltan hiányzott a csapatvezető edző, Haszon Dávid mester, aki négyezer kilométerre a kazahsztáni Korcsoportos Sakkvilágbajnokságra kísérte el tanítványát, László Botondot.
Az első fél pontot Birkás György, az első teljes pontot Borsodi Ákos érte el a Sió-sakk SC-nek. Haszon Kamilla, Haszon Attila és Bihary Soma ért el még döntetlent, sajnos több megnyert állást sikerült vesztőre rontani. Az első csapatgyőzelemre ezért még várni kell, de a bajnokság legfiatalabb együttesének még bőven lesz ideje szépítésre. A hazai bemutatkozás október 19-én a siófoki Teátrum Kávéházban lesz.
A siófoki győztes: Borsodi Ákos (11. t.). Döntetlent értek el: Haszon Kamilla Sára (1. t.), Bihary Soma Botond (2. t.), Birkás György (6. t.), Haszon Attila (8. t.).
Kalocsai SK–Kaposvári Bástya SE 5–7
– Az első fordulóban Kalocsára látogattak a Kaposvári Bástya Sportegyesület játékosai – nyilatkozta Szoták László, a kaposváriak csapatvezetője és Bálint János elnök. – Három versenyzőnk (Hallóssy Tibor, Szilas Martin Patrik és Vinczellér Levente) először ült asztalhoz csapatunk színeiben. Döntetlenekkel indult a találkozó, majd két rutinos és két fiatal játékosunk is begyűjtötte a teljes pontot. Illés Attila, Szoták László, Laczó Zétény és Szilas Martin Patrik – nem utolsósorban a jó felkészülésnek köszönhetően – egyaránt kezdeményezéshez jutott a megnyitásban. A játékidő ötödik órájára is maradtak izgalmak, mindkét csapatnak nyíltak jó lehetőségei. Talán a negyedik táblán növelhettük volna megszerzett előnyünket. A második fordulóban – október 19-én – a Polgárok Házában a Sakkegylet Nagyatád csapatát fogadjuk.
A kaposvári győztesek: Illés Attila (7. tábla), Szoták László (8. t.), Laczó Zétény (9. t.), Szilas Martin Patrik, ifi (11. t.).
Döntetlent ért el: Veress Róbert (1. t.), Kadlicskó József (2. t.), Hallóssy Tibor (4. t.), Palavics Krisztián (5. t.), Galambos Tivadar (6. t.), Marcsingó József (10. t.).
Marcali VSzSE–Karmin SE Pécs 5,5–6,5
A marcali győztesek: Tóth Dániel (2. t.), Link Ulrich (3. t.), Nagy Balázs (7. t.). Döntetlent ért el: Ruf Matthias (1. t.), Dan Dániel (4. t.), Mike János (5. t.), Horváth József (6. t.), Király Máté (8. t.).
Sakk Egylet Nagyatád–Decs 1990 1–11
Döntetlent értek el: König Balázs (4. t.), Szijártó Attila (5. t.).
A Bajai SSC csapata szabadnapos volt.
- A sakk NB II. Asztalos Lajos csoport állása: 1. Decs 1990 (11,0 pont), 2. Komlói BSK II. (9,0 pont), 3. Kaposvári Bástya SE (7,0 pont), 4. Karmin PSSE (6,5 pont), 5. Marcali VSZSE (5,5 pont), 6. Kalocsai SK (5,0 pont), 7. Sió-Sakk SC (3,0 pont), 8. Sakk Egylet Nagyatád (1,0 pont), 9. Bajai SSC (0.0 pont).