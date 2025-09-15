Marcali és boglári diadalok is születtek a keszthelyi emlékversenyen

Ismét tehetséges teniszező gyerekek szállták meg a Balaton-parti várost. A keszthelyi Helikon Tenisz Clubban (HTC) rendezték meg a Dr. Forintos László Tehetséggondozó Tenisz Emlékversenyt. A viadalon jeleskedtek a somogyi tenisz képviselői is.

Népes mezőnyt vonzott az emlékverseny. A somogyi tenisz fiatal képviselői több korcsoportban is nyertek

Fotó: Helikon Tenisz Club

A somogyi tenisz ifjú képviselői is jeleskedtek Keszthelyen

Az újra hagyományosnak tekinthető, minden év szeptemberében megrendezendő verseny egyre népszerűbb a fiatal teniszezők körében, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy már hetekkel a nevezési határidő lejárta előtt beteltek a helyek – számoltak be az eseményről a szervezők. – Végül négy korcsoportban mérette meg magát a 10 különböző teniszklubból érkező 52 tehetség.

A Taróczy Balázs fővédnökségével megrendezett tehetséggondozó teniszverseny ünnepélyes megnyitóján Horváth Imre, a HTC elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Tóth Gergely, Keszthely Város polgármestere fejezte ki örömét, hogy újra hagyománnyá vált a korábban már-már feledésbe merült emlékverseny. Vassné Forintos Klára főszervező, Forintos Laci bácsi lánya megköszönte a résztvevőknek és szüleiknek, edzőiknek, hogy rekordszámban neveztek az idei versenyre. Aláhúzta, számukra, a Forintos család leszármazottai számára ez egyfelől hatalmas öröm és büszkeség, másrészről pedig komoly felelősség is. Akkor tudják ugyanis „Mindenki Laci bácsijának” emlékét méltóképpen ápolni és megőrizni, ha ezt az emlékversenyt újra megszeretik a teniszező gyermekek, szüleik és edzőik, és már előre beírják maguknak a naptáraikba annak közelgő dátumát. Forintos Klára ígéretet tett arra, hogy szervezőként mindent megtesznek ennek érdekében a jövőben is, és azért, hogy ez a verseny ne egy legyen a sok közül.

Ezt követően Iglódi Endre, a Magyar Olimpiai Akadémia elnöke, Keszthely város díszpolgára adott egy kis betekintést a verseny és a keszthelyi teniszélet múltjába, és méltatta Forintos László munkásságát és érdemeit. Az eseményen elhangzott, hogy Laci bácsi tette le annak idején Keszthelyen a tenisz-utánpótlásképzés alapjait, és a mai szenior korosztály számos tagja miatta és neki köszönhetően szerette meg a teniszt. A megnyitó után pedig a gyerekeké lett a főszerep, és elkezdődtek a mérkőzések a hét különböző korcsoportban, és négy kategóriában. A gyönyörű őszi időben lejátszott, magas színvonalú, sokszor drámai végjátékba torkolló mérkőzések alapján pedig egy nagyon pozitív jövőkép rajzolódott ki, hiszen láthatóan számos tehetséges teniszpalánta van, akik közül többen is lehetnek majd néhány év múlva a hazai teniszsport üdvöskéi. Érdekesség, hogy a „narancs lány” kategóriában éppen Forintos László dédunokája, Kottász Dalma (PVTC) diadalmaskodott.

A kategóriák győztesei:

7-8 éves korcsoport lányok: Heffenträger Dorottya (Zalaegerszegi TE).

7-8 éves korcsoport fiúk: Horváth Benedek (Pécsi VTC).

9-10 éves korcsoport lányok: Kottász Dalma (Pécsi VTC).

9-10 éves korcsoport fiúk: Sárvári Ferenc (Nagykanizsa Energia TC).

11-12 éves korcsoport lányok: Balogh Fanni (Balatonboglári TC).

11-12 éves korcsoport fiúk: Timár Mihály (Zalaegerszegi TE).

11-12 éves korcsoport fiúk vigaszág: Burkhalter Ármin (Marcali).

13-14 éves lányok: Sabján Nóra (Helikon TC).

13-14 éves fiúk: Kónya Roland (Balatonboglári TC).

