Azonnal bedobta a mélyvízbe új igazolását a Rákóczi FC

Az átigazolási piac bezárása előtt Tarcson Ákos után újabb védőt vett kölcsön az NB II.-ben érdekelt Szentlőrinc együttesétől a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehéreknél folytatja pályafutását Stifter Patrik. A szombathelyi születésű, jelenleg húsz esztendős bal oldali szárnyvédő hat éves korában, a Lurkó UFC-ben kezdett focizni, ahonnan a Haladás VSE-hez került, majd 2017 februárjában az Illés Akadémiára igazolt, ahol végigjárta a korosztályokat és a vármegyei első osztályban szereplő csapatban is pályára lépett. A bal oldali védő az előző idényben igazolt Szentlőrincre, ahol tizenegy alkalommal lépett pályára a másodosztályban.

Stifter Patrik a Kaposvári Rákóczi FC csapatánál folytatja pályafutását

Fotó: Lang Róbert

Egyből bedobták a mélyvízbe Stifter Patrikot

– Nagyon jók az első benyomások, a vezetők segítőkészek, a társak befogadók, gyorsan sikerült beilleszkednem csapatba – mondta a Rákóczi FC honlapjának Stifter Patrik, aki a Majosi SE elleni bajnoki mérkőzésen kezdőként kapott lehetőséget, így rögtön mélyvízbe dobta a szakmai stáb.

– Remek érzés volt újra a pályán lenni, úgy gondolom, hogy sikerült meghálálnom a bizalmat, amit kaptam a szakmai stábtól – tette hozzá a labdarúgó, akinek korábbi sérülése már a múlté. – A télen elszakadt a combközelítőm, de már felépültem ebből a sérülésből és újra teljes értékű munkát tudok végezni. Szeretném jó játékkal segíteni a klubot.