2 órája

Szellemi fölényben játszották végig a döntőt az I. kaposvári parkröplabda fesztiválon

Szombaton rendezték meg az I. Kaposvári Parkröplabda Fesztivált, ahol 16 csapat küzdött a pontokért.

Az időjárás közbeszólt, így vasárnap helyett szombaton indultak útnak a labdák az Atlétika pályán az I. Kaposvári Parkröplabda Fesztiválon. A maximális létszámot elért, 16 csapatos mezőny és a kilátógató szurkolók remek hangulatot teremtettek. A négy közé a Hullócsillagok, a Kívülről csípte, a Szellemi fölény és a Work hard play hard jutott. Az elődöntőkben szoros csatákat láthattak a szurkolók: a Szellemi fölény 2–1-re verte a Hullócsillagokat, míg a Kívülről csípte nyert a másik ágon.

Szellemi fölényben játszották végig a döntőt az I. kaposvári parkröplabda fesztiválon

Fotók: Muzslay Péter

A bronzéremért vívott csatában a Work hard play hard bizonyult jobbnak, a döntőben pedig a Szellemi fölény nem hagyott kétséget, ki a nap legerősebb csapata. Az első parkröplabda-fesztivál így valóban méltó rajtot vett Kaposváron.

 

