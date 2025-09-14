Szellemi fölényben játszották végig a döntőt az I. kaposvári parkröplabda fesztiválon

Az időjárás közbeszólt, így vasárnap helyett szombaton indultak útnak a labdák az Atlétika pályán az I. Kaposvári Parkröplabda Fesztiválon. A maximális létszámot elért, 16 csapatos mezőny és a kilátógató szurkolók remek hangulatot teremtettek. A négy közé a Hullócsillagok, a Kívülről csípte, a Szellemi fölény és a Work hard play hard jutott. Az elődöntőkben szoros csatákat láthattak a szurkolók: a Szellemi fölény 2–1-re verte a Hullócsillagokat, míg a Kívülről csípte nyert a másik ágon.