Kajak-kenu

47 perce

Példaképével nyert világbajnoki ezüstérmet majd csobbant egyet a Mosoni-Dunában

Címkék#öröm#Kiszli Vanda#Csépe Panna#győri#világbajnoki#Sinkó Panna#Mosoni-Dunában#megmártozott#Szerafin Zsófia

Emlékezetes döntőkön vannak túl a magyar kajakosok a győri kajak-kenu maratoni világbajnokságon. Szerafin Zsófia és Kiszli Vanda az ezüstérem megszerzése után adott interjút a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek.

MW

A páros kemény versenyen van túl, de Szerafin Zsófia és Kiszli Vanda örömmel emlékezett vissza a közösen megtett útra is.

Szerafin Zsófia példaképével nyert világbajnoki ezüstérmet
Szerafin Zsófia (balról első) és Kiszli Vanda (balról második) mellett Sinkó Panna (jobbról második) és Csépe Panna (jobbról első) is érmet nyert Fotó: Szalmás Péter

– A táv eleje döcögősen indult számunkra, de a hajrára összeállt minden – így kezdte a világbajnoki ezüstérem után Szerafin Zsófia.  – Az elején valóban nem találtuk a ritmust. Nehézkesen indult a pályánk, de szerencsére túlléptünk a kezdeti bizonytalanságon, és ki tudtuk hozni magunkból a maximumot.

A három számban is induló Kiszli Vanda fizikálisan és mentálisan is frissen vágott neki a vasárnapi futamnak.

– Meglepően jól éreztem magam reggel – mondta a paksi versenyző. – Szombaton még volt egy kis gyengélkedésem, de mára eltűnt. Nagyon motiváltan álltam oda a rajthoz, és bíztam benne, hogy az élmezőnyben zárunk. Az eleje nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, de a hajrában kijött a lépés. Amikor kiszálltam a hajóból, azt éreztem: mindent kiadtunk magunkból. Ez egy csodaszép második hely számunkra.

A zsúfolt futószakaszok is komoly kihívást jelentettek, főként az elején, amikor még együtt haladt a mezőny.

– A futásoknál a Sinkó Panna–Csépe Panna páros húzta a mezőnyt – folytatta Kiszli. – Mi igyekeztünk tapadni az élre, bár néha leszakadtunk, de mindig vissza tudtunk jönni. Ezek általában az erősségeink közé tartoznak, de most nem éreztem igazán a lábamat. Ráadásul volt olyan beszállás, ahol kaptam egy-két lapátot a nyakamba, de ezt is megoldottuk.

A hajrá viszont tökéletesen sikerült: a magyar páros remek pozícióból szállt vissza a vízre, és fej fej mellett indult el a spanyolokkal.

– Az utolsó futásnál próbáltam úgy kormányozni, hogy jó helyen tudjunk kiszállni – idézte fel Szerafin. – Szerintem ez jól is sikerült. Végül jó helyzetből indultunk el, és összességében elégedettek lehetünk.

– A víz egyébként nagyon kellemes volt – tette hozzá mosolyogva a kaposvári versenyző. – Igaz, végig fröcsköltek minket, szóval a végén az ugrás már meg sem kottyant. Őszintén szólva nem számítottam a második helyre. Azt hittem, a harmadik helyre estünk be, de végül megszereztük az ezüstérmet, és ez fantasztikus érzés.

A célba érés után Szerafin Zsófia örömében megmártozott a Mosoni-Dunában Fotó: Szalmás Péter

Szerafin Zsófia példaképével nyerte meg az ezüstérmet

Szerafin Zsófiának különleges élményt jelentett az, hogy példaképével versenyezhetett.

– Hihetetlen időszak van mögöttünk – mondta meghatódva. – Az ob-n ültünk először egy hajóba, ami nagyon jól sikerült, aztán jött az Európa-bajnokság, ami szintén fantasztikus élmény és siker volt. Most pedig itt vagyunk a vb-n, és az első három kör kivételével minden összeállt.

A három számban is dobogóra álló Kiszli Vandának ez már a második hazai világbajnoksága volt.

Győrből mindig boldogan megyek haza – fogalmazott. – Szeretek itt versenyezni és edzőtáborozni, mert a város közel áll a szívemhez. Bár Paks a bázisom, sok időt töltök itt. Hatalmas élmény volt újra hazai közönség előtt versenyezni, és az, hogy mindhárom számban dobogóra állhattam, óriási öröm számomra.

 

