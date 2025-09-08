Példaképével nyert világbajnoki ezüstérmet majd csobbant egyet a Mosoni-Dunában

A páros kemény versenyen van túl, de Szerafin Zsófia és Kiszli Vanda örömmel emlékezett vissza a közösen megtett útra is.

Szerafin Zsófia (balról első) és Kiszli Vanda (balról második) mellett Sinkó Panna (jobbról második) és Csépe Panna (jobbról első) is érmet nyert Fotó: Szalmás Péter

– A táv eleje döcögősen indult számunkra, de a hajrára összeállt minden – így kezdte a világbajnoki ezüstérem után Szerafin Zsófia. – Az elején valóban nem találtuk a ritmust. Nehézkesen indult a pályánk, de szerencsére túlléptünk a kezdeti bizonytalanságon, és ki tudtuk hozni magunkból a maximumot.

A három számban is induló Kiszli Vanda fizikálisan és mentálisan is frissen vágott neki a vasárnapi futamnak.

– Meglepően jól éreztem magam reggel – mondta a paksi versenyző. – Szombaton még volt egy kis gyengélkedésem, de mára eltűnt. Nagyon motiváltan álltam oda a rajthoz, és bíztam benne, hogy az élmezőnyben zárunk. Az eleje nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, de a hajrában kijött a lépés. Amikor kiszálltam a hajóból, azt éreztem: mindent kiadtunk magunkból. Ez egy csodaszép második hely számunkra.

A zsúfolt futószakaszok is komoly kihívást jelentettek, főként az elején, amikor még együtt haladt a mezőny.

– A futásoknál a Sinkó Panna–Csépe Panna páros húzta a mezőnyt – folytatta Kiszli. – Mi igyekeztünk tapadni az élre, bár néha leszakadtunk, de mindig vissza tudtunk jönni. Ezek általában az erősségeink közé tartoznak, de most nem éreztem igazán a lábamat. Ráadásul volt olyan beszállás, ahol kaptam egy-két lapátot a nyakamba, de ezt is megoldottuk.

A hajrá viszont tökéletesen sikerült: a magyar páros remek pozícióból szállt vissza a vízre, és fej fej mellett indult el a spanyolokkal.

– Az utolsó futásnál próbáltam úgy kormányozni, hogy jó helyen tudjunk kiszállni – idézte fel Szerafin. – Szerintem ez jól is sikerült. Végül jó helyzetből indultunk el, és összességében elégedettek lehetünk.

– A víz egyébként nagyon kellemes volt – tette hozzá mosolyogva a kaposvári versenyző. – Igaz, végig fröcsköltek minket, szóval a végén az ugrás már meg sem kottyant. Őszintén szólva nem számítottam a második helyre. Azt hittem, a harmadik helyre estünk be, de végül megszereztük az ezüstérmet, és ez fantasztikus érzés.