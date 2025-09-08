45 perce
Példaképével nyert világbajnoki ezüstérmet majd csobbant egyet a Mosoni-Dunában
Emlékezetes döntőkön vannak túl a magyar kajakosok a győri kajak-kenu maratoni világbajnokságon. Szerafin Zsófia és Kiszli Vanda az ezüstérem megszerzése után adott interjút a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek.
A páros kemény versenyen van túl, de Szerafin Zsófia és Kiszli Vanda örömmel emlékezett vissza a közösen megtett útra is.
– A táv eleje döcögősen indult számunkra, de a hajrára összeállt minden – így kezdte a világbajnoki ezüstérem után Szerafin Zsófia. – Az elején valóban nem találtuk a ritmust. Nehézkesen indult a pályánk, de szerencsére túlléptünk a kezdeti bizonytalanságon, és ki tudtuk hozni magunkból a maximumot.
A három számban is induló Kiszli Vanda fizikálisan és mentálisan is frissen vágott neki a vasárnapi futamnak.
– Meglepően jól éreztem magam reggel – mondta a paksi versenyző. – Szombaton még volt egy kis gyengélkedésem, de mára eltűnt. Nagyon motiváltan álltam oda a rajthoz, és bíztam benne, hogy az élmezőnyben zárunk. Az eleje nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, de a hajrában kijött a lépés. Amikor kiszálltam a hajóból, azt éreztem: mindent kiadtunk magunkból. Ez egy csodaszép második hely számunkra.
A zsúfolt futószakaszok is komoly kihívást jelentettek, főként az elején, amikor még együtt haladt a mezőny.
– A futásoknál a Sinkó Panna–Csépe Panna páros húzta a mezőnyt – folytatta Kiszli. – Mi igyekeztünk tapadni az élre, bár néha leszakadtunk, de mindig vissza tudtunk jönni. Ezek általában az erősségeink közé tartoznak, de most nem éreztem igazán a lábamat. Ráadásul volt olyan beszállás, ahol kaptam egy-két lapátot a nyakamba, de ezt is megoldottuk.
A hajrá viszont tökéletesen sikerült: a magyar páros remek pozícióból szállt vissza a vízre, és fej fej mellett indult el a spanyolokkal.
– Az utolsó futásnál próbáltam úgy kormányozni, hogy jó helyen tudjunk kiszállni – idézte fel Szerafin. – Szerintem ez jól is sikerült. Végül jó helyzetből indultunk el, és összességében elégedettek lehetünk.
– A víz egyébként nagyon kellemes volt – tette hozzá mosolyogva a kaposvári versenyző. – Igaz, végig fröcsköltek minket, szóval a végén az ugrás már meg sem kottyant. Őszintén szólva nem számítottam a második helyre. Azt hittem, a harmadik helyre estünk be, de végül megszereztük az ezüstérmet, és ez fantasztikus érzés.
Szerafin Zsófia példaképével nyerte meg az ezüstérmet
Szerafin Zsófiának különleges élményt jelentett az, hogy példaképével versenyezhetett.
– Hihetetlen időszak van mögöttünk – mondta meghatódva. – Az ob-n ültünk először egy hajóba, ami nagyon jól sikerült, aztán jött az Európa-bajnokság, ami szintén fantasztikus élmény és siker volt. Most pedig itt vagyunk a vb-n, és az első három kör kivételével minden összeállt.
A három számban is dobogóra álló Kiszli Vandának ez már a második hazai világbajnoksága volt.
– Győrből mindig boldogan megyek haza – fogalmazott. – Szeretek itt versenyezni és edzőtáborozni, mert a város közel áll a szívemhez. Bár Paks a bázisom, sok időt töltök itt. Hatalmas élmény volt újra hazai közönség előtt versenyezni, és az, hogy mindhárom számban dobogóra állhattam, óriási öröm számomra.