Kajak-kenu

1 órája

Szerafin Zsófia hatodik

Címkék#SONLINE#sport#Szerafin Zsófia

Szerafin Zsófia a hatodik helyen zárt Győrben a maratoni kajak-kenu világbajnokságon.

Fenyő Gábor

Csütörtökön rajtolt, s vasárnap zárul majd az ICF maratoni kajak-kenu világbajnokság. Pénteken Szerafin Zsófiáért, a KVSC kiválóságáért szoríthattunk, aki ezen a vébén mutatkozott be az U23-as mezőnyben. Keményen és kitartóan küzdött, ami a hatodik helyet jelentette számára. A másik magyar induló, Csépe Panna ezüstérmet szerzett.

– Hatalmasat küzdött pénteken a győri világbajnokságon – mondta Faludy András, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője, Szerafin Zsófia mestere. – A dobogóra nem fért fel, de kicsit nagyobb szerencsével az ötödik helyen is célba érhetett volna. Vasárnap délelőtt 11 órakor rajtol majd a kajak kettes mezőnye, ahol a korábbi világbajnok és vb-ezüstérmes paksi Kiszli Vanda lesz a párja.

– A felnőttek mezőnyében egyértelmű a célunk: a világbajnoki cím elhódítása. Ők nyerték júniusban Portugáliában a maratoni Európa-bajnokságot is, így aranyat várunk tőlük – zárta szavait Faludy András.

