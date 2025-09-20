Példaképként tért vissza a Desedára Szerafin Zsófia

Nehéz szavakat találni Szerafin Zsófia idénybeli teljesítményére. Az ifjú, még csak húsz esztendős kaposvári maratoni kajakos ugyanis remek szezont tudhat maga mögött. A Kaposvári Vízügyi SC versenyzője bár több ízben is igazolta, hogy a sportág egyik csillaga, melyet az elmúlt idényben is bizonyított, hiszen Győrben magyar bajnoki címet szerzett a sportág örökös bajnokával, Kiszli Vandával párban, majd a duó az Európa-bajnokságon is felállhatott a dobogó legfelsőbb fokára. A világbajnokságon is sokáig úgy tűnt, hogy sikerülhet az újabb elsőség, végül azonban ezüstérmet szerzett a páros. A nagyszerű eredmények elismeréseként pénteken, a Kaposvári Vízügyi SC desedai csónakházában köszöntötték a jelenleg Budapesten tanuló és készülő sportolót.

Szerafin Zsófia példaképként léphetett be a desedai csónakházba.

Fotó: Baranyai Gerda

A párosban felnőtt magyar és Európa-bajnoki címet szerző Szerafin Zsófia köszöntésén Szita Károly, Kaposvár polgármestere kiemelte, hogy ezekre az eredményekre nemcsak Zsófia családja és klubja örül, hanem az egész város, hiszen mindenkit büszkeséggel tölt el, hogy egy kaposvári hölgy ilyen sikereket ér el.

– A siker soha nem jön magától, hiába álmodunk arról, hogy a dobogón állunk, az odavezető út mindig nehéz – mondta a városvezető, majd hozzátette: Zsófi igazi példakép, akire fel lehet nézni.

Kárpáti Tímea, Kaposvár alpolgármestere a helyszínen szurkolt Zsófia sikeréért a győri világbajnokságon, péntek este pedig felidézte, milyen emlékeket őriz a versenyről, melyen egyéniben a hatodik helyen zárt a kaposvári sportoló, míg párosban ezüstérmet szerzett.

Fotó: Baranyai Gerda

A példaképével evezett egy hajóban Szerafin Zsófia

– Nagyszerű érzés számomra, hogy a felnőtt mezőnyben, a példaképemmel, Kiszli Vandával tudtam elérni ezeket az eredményeket – fogalmazott Szerafin Zsófia. – A világbajnokság nem úgy alakult, ahogy terveztük, a rajt jó volt, de aztán Vanda azt érezte, hogy balra dőlünk, én pedig azt, hogy jobbra, ami egy kis nehézséget okozott, viszont úgy érzem, hogy így is kihoztuk a versenyből a legtöbbet. Az Európa-bajnokság viszont hibátlanra sikerült.