38 perce
Példaképként tért vissza a Desedára Szerafin Zsófia
Nagyszerű szezon után köszönthették péntek este a maratoni kajak-kenu új csillagát a Kaposvári Vízügyi SC desedai csónakházában. Szerafin Zsófia magyar- és Európa-bajnokként, valamint világbajnoki ezüstérmesként fogadhatta a gratulációkat.
Fotó: BARANYAI GERDA
Nehéz szavakat találni Szerafin Zsófia idénybeli teljesítményére. Az ifjú, még csak húsz esztendős kaposvári maratoni kajakos ugyanis remek szezont tudhat maga mögött. A Kaposvári Vízügyi SC versenyzője bár több ízben is igazolta, hogy a sportág egyik csillaga, melyet az elmúlt idényben is bizonyított, hiszen Győrben magyar bajnoki címet szerzett a sportág örökös bajnokával, Kiszli Vandával párban, majd a duó az Európa-bajnokságon is felállhatott a dobogó legfelsőbb fokára. A világbajnokságon is sokáig úgy tűnt, hogy sikerülhet az újabb elsőség, végül azonban ezüstérmet szerzett a páros. A nagyszerű eredmények elismeréseként pénteken, a Kaposvári Vízügyi SC desedai csónakházában köszöntötték a jelenleg Budapesten tanuló és készülő sportolót.
A párosban felnőtt magyar és Európa-bajnoki címet szerző Szerafin Zsófia köszöntésén Szita Károly, Kaposvár polgármestere kiemelte, hogy ezekre az eredményekre nemcsak Zsófia családja és klubja örül, hanem az egész város, hiszen mindenkit büszkeséggel tölt el, hogy egy kaposvári hölgy ilyen sikereket ér el.
– A siker soha nem jön magától, hiába álmodunk arról, hogy a dobogón állunk, az odavezető út mindig nehéz – mondta a városvezető, majd hozzátette: Zsófi igazi példakép, akire fel lehet nézni.
Kárpáti Tímea, Kaposvár alpolgármestere a helyszínen szurkolt Zsófia sikeréért a győri világbajnokságon, péntek este pedig felidézte, milyen emlékeket őriz a versenyről, melyen egyéniben a hatodik helyen zárt a kaposvári sportoló, míg párosban ezüstérmet szerzett.
A példaképével evezett egy hajóban Szerafin Zsófia
– Nagyszerű érzés számomra, hogy a felnőtt mezőnyben, a példaképemmel, Kiszli Vandával tudtam elérni ezeket az eredményeket – fogalmazott Szerafin Zsófia. – A világbajnokság nem úgy alakult, ahogy terveztük, a rajt jó volt, de aztán Vanda azt érezte, hogy balra dőlünk, én pedig azt, hogy jobbra, ami egy kis nehézséget okozott, viszont úgy érzem, hogy így is kihoztuk a versenyből a legtöbbet. Az Európa-bajnokság viszont hibátlanra sikerült.
Példaképével nyert világbajnoki ezüstérmet majd csobbant egyet a Mosoni-Dunában
Szerafin Zsófia jelenleg a megérdemelt pihenőidejét tölti, ami az edzéseket illeti, hiszen a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem hallgatójaként elkezdődött számára az újabb szemeszter.
– Motivált vagyok, a következő idényben is szeretnék kijutni a világbajnokságra és dobogóra állni, lehetőség szerint a legfelső fokra – mondta a jövőbeli terveiről a sportoló. – A páros mellett az egyesre is készülök, hiszen a világbajnokságon a hatodik helyet szereztem meg egyéniben, viszont, akik előttem végeztek már nem az U23-as korosztályban fognak indulni a következő évben, így jó eséllyel szállhatok harcba az éremért.
A sikert nem adják ingyen
– A maratoni kajak távja 21,5 kilométer, amit kétszer is teljesített Zsófi a világbajnokságon, előbb egyéniben, majd párosban, ráadásul rövid időn belül – mondta Faludy András, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője. – Ez nagy felkészülést igényel, hiszen nem könnyű nemzetközi szinten jó eredményt elérni. A világbajnokság során mentálisan végig erős volt és az is látszott, hogy fizikálisan is sokat lépett előre, amit az eredmények is igazolnak.
Meghitten, családjával ünnepelte meg Európa-bajnoki címét Szerafin Zsófia
- Az est zárásaként a Kaposvári Vízügyi SC sportolói kérdéscunamit zúdítottak Szerafin Zsófira, akit többek közt arról is faggatták, hogy mennyit edz egy héten, melyik volt a legnehezebb versenye, gyermekként ki volt a példaképe, mik a céljai, illetve, hogy el tudná-e képzelni magát edzőként.