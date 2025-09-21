szeptember 21., vasárnap

Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság

Tabon nyert a Juta

A Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójából egyetlen mérkőzés maradt vasárnapra, amelyen a Juta magabiztosan nyert Tabon.

Tab–Juta 0–3 (0–0)

Tab. Vezette: Tóth-Németh D.

Tab: Horváth J. – Szabó Á., Kaveczki B. (Tóth I. a 74. percben), Réder F., Süveggyártó D., Németh D., Magas V., Vida A. (A. Scsemelinszkij a szünetben), Pretz G. (Dvornik Á. a 67. percben), Kis Z., Földing E. Játékosedző: Ladiszlai Krisztián.

Juta: Rózsa B. – Horváth Zs. (Laczó T. a szünetben), Mozsgai G., Solyom G., Vadas Z., Jovánczai P. (Koperda G. a 65. percben), Zentai A., Varga D., Jovánczai Á.(Nichter G. az 57. percben), Bebics B., Vajda P. Játékosedző: Jovánczai István.

Gólszerzők: Mozsgai G. (az 52. percben), Vadas Z. 2 (az 59. percben és a 88. percben).

A Tab ifjúsági csapata szabadnapos volt.

 

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Bencze Csongor (Nagybajom) 7 gól; 2–4. (holtversenyben) Horváth Péter (Nagyatád), Decsi Richárd (Toponár) és Patak Bálint (Kadarkút) 4 gól; 5–7. (holtversenyben) Iván Dániel (Nagybajom), Ivusza Gábor (Toponár) és Horváth Milán (Marcali) 3 gól; 8–22. (holtversenyben) Dekanics Márk (Nagyatád), Preininger Patrik (Kaposfüred), Keczeli Krisztián (Kaposfüred), Ulrich Dániel Roland (Kaposfüred), Laczkó Dávid József (Toponár), Neubauer Martin Attila (Toponár), Márton Csaba Dávid (Somogysárd), Sárközi Kevin Domonkos (Somogysárd), Kollega Krisztián (Juta), Vadas Zalán (Juta), Rubecz Péter (Kaposmérő), Laki-Molnár Olivér (Kaposmérő), Horváth Márton Benedek (Marcali), Bene Zsombor (Balatoni Vasas) és Losonczi Dávid Károly (Csurgó) 2 gól. 38-an egyszer vették be a kaput.

