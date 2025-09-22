Női páros tarolt a férfiak között az évadzáró kaposvári tenisztornán

Remek hangulat, szép idő és sportszerű küzdelmek jellemezték a Kaposvári Tenisz Klub pályáin megrendezett Baross Szőnyegáruház Évadzáró Teniszversenyt. A viadal szervezője, Ihász Attila elégedetten értékelt: a férfi egyes mezőny ugyan szűkebb volt a vártnál, de a szabadidős és a szenior kategóriákban szép számban ragadtak ütőt a versenyzők.

Stefler Péter másodikként állhatott fel a dobogóra a férfi egyéni kategóriában a a Baross Szőnyegáruház Évadzáró teniszversenyén

Fotó: Lang Róbert

– A férfi egyesben mindössze kilenc indulót láthattunk, valószínűleg a szép idő sokakat inkább a Balatonra csábított – mondta mosolyogva Ihász Attila. – Ugyanakkor a szabadidős és a 65 év felettiek mezőnyében is komoly érdeklődés mutatkozott, összességében jó létszámú mezőnyt köszönthettünk. A tornára nemcsak Kaposvárról érkeztek indulók: Budapestről, Veszprémből, Nagyatádról, Nagykanizsáról és Zalaegerszegről is jöttek játékosok. A pécsi teniszezők ezúttal hiányoztak, mivel saját városi versenyük időpontja egybeesett a kaposváritól.

A Baross Szőnyegáruház Évadzáró Teniszverseny végeredménye kategóriánként:

Férfi egyéni

A legnagyobb dicsőség ezúttal Gulyás Mártonnak jutott, aki megnyerte a férfi egyes versenyszámot. A dobogóra Stefler Péter állhatott fel másodikként, míg a harmadik helyen megosztva Minor Levente és Baksa Zsolt végeztek.

Férfi 65+

A szenior mezőnyben Makay Károly bizonyult a legjobbnak, mögötte Ronga Sándor lett a második. A harmadik helyet megosztva Ágy Zoli és Nagy József szerezték meg, bizonyítva, hogy a tenisz szeretete és küzdelme nem ismer korhatárokat.

Férfi szabadidős

A szabadidős kategóriában ismét Makai Károly vitte a prímet, ezzel duplázott a hétvégén. A második helyet Horváth Attila szerezte meg, a harmadik helyen pedig Farkas Kornél és Horváth Laura osztozott.

Férfi páros

A délutáni páros küzdelmekben akadt igazi különlegesség: egy női duó is benevezett a férfi mezőnybe, sőt döntőbe is jutott! Végül a végső győzelmet is megszerezte Horváth Laura és Horváth Adrienn, akik nagy formában játszottak. A második helyen Zircher Zoltán és Horváth István párosa végzett, míg a harmadik fokra két duó állhatott: Kárpáti Zoltán – Simiglai István, valamint Minor Levente – Baksa Zsolt.