Tenisz

36 perce

Női páros tarolt a férfiak között az évadzáró kaposvári tenisztornán

A Baross Szőnyegáruház évadzáró versenyén nemcsak helyiek, hanem más városból érkező játékosok is ütőt ragadtak. A teniszverseny különlegességét az adta, hogy női páros is elindult a férfi mezőnyben, ráadásul győzelmet is arattak.

Nagy Domokos

Remek hangulat, szép idő és sportszerű küzdelmek jellemezték a Kaposvári Tenisz Klub pályáin megrendezett Baross Szőnyegáruház Évadzáró Teniszversenyt. A viadal szervezője, Ihász Attila elégedetten értékelt: a férfi egyes mezőny ugyan szűkebb volt a vártnál, de a szabadidős és a szenior kategóriákban szép számban ragadtak ütőt a versenyzők.

A mezőny szűkebb volt a vártnál a hétvégi évadzáró teniszversenyen
Stefler Péter másodikként állhatott fel a dobogóra a férfi egyéni kategóriában a a Baross Szőnyegáruház Évadzáró teniszversenyén 
Fotó: Lang Róbert

– A férfi egyesben mindössze kilenc indulót láthattunk, valószínűleg a szép idő sokakat inkább a Balatonra csábított – mondta mosolyogva Ihász Attila. – Ugyanakkor a szabadidős és a 65 év felettiek mezőnyében is komoly érdeklődés mutatkozott, összességében jó létszámú mezőnyt köszönthettünk. A tornára nemcsak Kaposvárról érkeztek indulók: Budapestről, Veszprémből, Nagyatádról, Nagykanizsáról és Zalaegerszegről is jöttek játékosok. A pécsi teniszezők ezúttal hiányoztak, mivel saját városi versenyük időpontja egybeesett a kaposváritól.

A Baross Szőnyegáruház Évadzáró Teniszverseny végeredménye kategóriánként:

Férfi egyéni
A legnagyobb dicsőség ezúttal Gulyás Mártonnak jutott, aki megnyerte a férfi egyes versenyszámot. A dobogóra Stefler Péter állhatott fel másodikként, míg a harmadik helyen megosztva Minor Levente és Baksa Zsolt végeztek.

Férfi 65+
A szenior mezőnyben Makay Károly bizonyult a legjobbnak, mögötte Ronga Sándor lett a második. A harmadik helyet megosztva Ágy Zoli és Nagy József szerezték meg, bizonyítva, hogy a tenisz szeretete és küzdelme nem ismer korhatárokat.

Férfi szabadidős
A szabadidős kategóriában ismét Makai Károly vitte a prímet, ezzel duplázott a hétvégén. A második helyet Horváth Attila szerezte meg, a harmadik helyen pedig Farkas Kornél és Horváth Laura osztozott.

Férfi páros
A délutáni páros küzdelmekben akadt igazi különlegesség: egy női duó is benevezett a férfi mezőnybe, sőt döntőbe is jutott! Végül a végső győzelmet is megszerezte Horváth Laura és Horváth Adrienn, akik nagy formában játszottak. A második helyen Zircher Zoltán és Horváth István párosa végzett, míg a harmadik fokra két duó állhatott: Kárpáti ZoltánSimiglai István, valamint Minor LeventeBaksa Zsolt.

Férfi páros 110+
A rutinosabb játékosokat felvonultató kategóriában Kárpáti Zoltán és Simiglai István párosa ünnepelhetett aranyérmet. A második helyet Horváth István és Zircher Zoltán kettőse szerezte meg, a bronzérmet pedig Tóth JánosIhász Attila és Papp TamásBorovszky György párosai érdemelték ki.

Vegyes páros
A hétvége egyik leglátványosabb versenyszámát a vegyes párosok szolgáltatták. Papp Péter és Horváth Adrienn lett az aranyérmes duó, megelőzve a Ferenczi Balogh AnnaCsalló András kettőst. A harmadik helyet holtversenyben Büki VirágKerkai Alex, valamint Patard ÁgiFazekas Árpád szerezték meg.

 

 

