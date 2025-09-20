1 órája
A Kaposfüred nyerte a rangadót, így továbbra is százszázalékos
Izgalmas hétvégét hoztak a somogyi futballpályák, ahol gólzápor és szoros rangadók színesítették a fordulót. A legtöbb találat a Toponár–Barcs mérkőzés nézőit szórakoztatta, ahol kilenc gól született.
Fotó: Lang Róbert
A Toponár–Barcs mérkőzésen összesen kilenc gólt láthattak a nézők, míg a rangadón a Kaposfüred két góllal verte a Nagybajomot, a Somogysárd pedig eggyel a Kaposmérőt. A Balatoni Vasas otthon kapott ki 1–0-ra a két cserével érkező Kadarkúttól, míg a Marcali Csurgón nyert sima 3–0-ra. Utóbbi találkozón Horváth Márton Benedek az első játékrészben bő 10 perc alatt kétszer is betalált.
Toponár–Barcs mérkőzés: kilenc gól esett a meccsen
Toponár–Barcs 7–2 (3–2)
Toponár. Vezette: Tóth B.
Toponár: Czebei Á. – Pető T., Kovács P., Ivusza G. (Szulimán M. a 71. percben), Fila J., Tóth V., Fehérvári T. (Laczkó D. a 60. percben), Neubauer M., Szenánsza N. (Balogh M. a 68. percben), Baranyi D. (Balog A. a 39. percben), Gelencsér G.. Játékosedző: Ivusza Gábor.
Barcs: Kovács Á. – Orsós I., Horváth M., Tompa I., Schenker T., Lantos Z., Honfi B., Beluzic M. (Szücs O. a 75. percben), Kulcsár G., Bencsik S., Csonka M. Játékosedző: Androsics András.
Gólszerzők: Baranyi D. (a 12. percben), Fila J. (a 18. percben), Fehérvári T. (a 41. percben), Pető T. (a 48.percben), Ivusza G. (az 58. percben), Szulimán M. (a 76. percben), Laczkó D. (a 89. percben), illetve Beluzic M. (a 2. percben), Tompa I. (a 16. percben).
Kaposfüred–Nagybajom 2–0 (0–0)
Kaposfüred. Vezette: Cservölgyi Sz.
Kaposfüred: Paceka N. – Rituper R., Preininger P., Vető Á., Márkvárt P., Magyar M., Keczeli K., Ulrich D., Hock A., Babulják M., Grósz B. Edző: Kardos Ernő Tamás.
Nagybajom: Horváth B. – Varga A., Márton A., Bencze Cs., Kis P., Csalló I., Palkovics T., Iván D., Iványi Ö., Kovács K., Kiss J. Edző: Hanusz János.
Gólszerzők: Keczeli K. (az 58. percben), Ulrich D. (a 76. percben).
Az ifjúsági mérkőzésen: Kaposfüred–Nagybajom 0–1 (0–0).
Somogysárd–Kaposmérő 1–0 (1–0)
Somogysárd. Vezette: idősebb Posza Zs.
Somogysárd: Horváth M. – Orbán R., Albrecht B. (Nagy A. a 60. percben), Sárközi K. (Pap D. a 90. percben), Márton Cs., Kakatics B. (Dömötör D. a 64. percben), Fila G., Szalai N., Kulcsár K. (Herzsenyák Á. a szünetben), Halász R., Nagy Z. Játékosedző: Kulcsár Kristóf.
Kaposmérő: Iványi B. – Rákosa J. (Babai G. a 82. percben), Stikrád M. (Rácz L. a szünetben), Fodor T., Zalivadnij P., Rubecz P., Csatos B., Nagyhegyesi N. (Ballerini G. a 79. percben), Kántor P. (Iványi B. a szünetben), Fábián B., Laki-Molnár O. Edző: Prucsi Miklós.
Gólszerzők: Kulcsár K. (a 22. percben – 11-esből).
Az ifjúsági mérkőzésen: Somogysárd–Kaposmérő 3–4 (2–2).
Balatoni Vasas–Kadarkút 0–1 (0–0)
Siófok-Balatonkiliti. Vezette: dr. Hegedüs I.
Balatoni Vasas: Bagi B. – E. Oyedeji, Hutvágner Sz., Bene Zs., Beke A. (Haász O. a 88. percben), Schütz D. (Rupert B. a 80. percben), Gosztonyi G., Horváth B., Y. Yondo, Takács D., Czompó-Papp K. (Radojevic M. az 58. percben). Edző: Vida András.
Kadarkút: Strublics J. – Simon R., Ferenczi M. (Salamon M. a szünetben, Domokos J. a 72. percben), Jakabfi M., Melicz R., Vangyia A., Komáromi M., Gerlecz B., Patak B., Kovács G., Németh D. Edző: Pintér Gergő.
Gólszerző: Patak B. (a 74. percben).
Az ifjúsági mérkőzésen: Balatoni Vasas–Kadarkút 26–0 (16–0).
Csurgó–Marcali 0–3 (0–2)
Csurgó. Vezette: Balikó Z.
Csurgó: Lakner M. – Papp B., Papp M., Szecsődi R. (Szöböllődi B. a 76. percben), Csonka P. (Radák T. a 76. percben), Fenyvesi Sz., Kuti I., Boros T. (Madarász F. az 53. percben), Balogh A., Losonczi D. (Radák M. a 62. percben), Dömötörfy B. Edző: Bódis Gábor.
Marcali: Harcz B. – Péterfi Á., Horváth M., Garai F., Varga D. (Bojtor N. a 66. percben), Kollár M., Klotz Á. (Balogh L. az 56. percben), Czobor D., Horváth M., Bresztovszky L., Huszár M. Edző: Virág Krisztián.
Gólszerzők: Horváth M. 2 (a 26. percben és a 37. percben), Balogh L. (a 68. percben).
Az ifjúsági mérkőzésen: Csurgó–Marcali 2–0 (1–0).
- A Tab–Juta mérkőzést – akárcsak az összes vármegye kettes találkozót – vasárnap 16 órakor játsszák, míg a Nagyatád csapata szabadnapos lesz.
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1. Bencze Csongor (Nagybajom) 7 gól; 2–4. (holtversenyben) Horváth Péter (Nagyatád), Decsi Richárd (Toponár) és Patak Bálint (Kadarkút) 4 gól; 5–7. (holtversenyben) Iván Dániel (Nagybajom), Ivusza Gábor (Toponár) és Horváth Milán (Marcali) 3 gól; 8–23. (holtversenyben) Dekanics Márk (Nagyatád), Preininger Patrik (Kaposfüred), Keczeli Krisztián (Kaposfüred), Ulrich Dániel Roland (Kaposfüred), Laczkó Dávid József (Toponár), Neubauer Martin Attila (Toponár), Márton Csaba Dávid (Somogysárd), Sárközi Kevin Domonkos (Somogysárd), Rubecz Péter (Kaposmérő), Laki-Molnár Olivér (Kaposmérő), Horváth Márton Benedek (Marcali), Kollega Krisztián (Juta), Bene Zsombor (Balatoni Vasas), Tompa István (Barcs), Beluzic Miroslav György (Barcs) és Losonczi Dávid Károly (Csurgó) 2 gól. 39-en egyszer vették be a kaput.