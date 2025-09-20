A Kaposfüred nyerte a rangadót, így továbbra is százszázalékos

A Toponár–Barcs mérkőzésen összesen kilenc gólt láthattak a nézők, míg a rangadón a Kaposfüred két góllal verte a Nagybajomot, a Somogysárd pedig eggyel a Kaposmérőt. A Balatoni Vasas otthon kapott ki 1–0-ra a két cserével érkező Kadarkúttól, míg a Marcali Csurgón nyert sima 3–0-ra. Utóbbi találkozón Horváth Márton Benedek az első játékrészben bő 10 perc alatt kétszer is betalált.

Fotó: Lang Róbert

Toponár–Barcs mérkőzés: kilenc gól esett a meccsen

Toponár–Barcs 7–2 (3–2)

Toponár. Vezette: Tóth B.

Toponár: Czebei Á. – Pető T., Kovács P., Ivusza G. (Szulimán M. a 71. percben), Fila J., Tóth V., Fehérvári T. (Laczkó D. a 60. percben), Neubauer M., Szenánsza N. (Balogh M. a 68. percben), Baranyi D. (Balog A. a 39. percben), Gelencsér G.. Játékosedző: Ivusza Gábor.

Barcs: Kovács Á. – Orsós I., Horváth M., Tompa I., Schenker T., Lantos Z., Honfi B., Beluzic M. (Szücs O. a 75. percben), Kulcsár G., Bencsik S., Csonka M. Játékosedző: Androsics András.

Gólszerzők: Baranyi D. (a 12. percben), Fila J. (a 18. percben), Fehérvári T. (a 41. percben), Pető T. (a 48.percben), Ivusza G. (az 58. percben), Szulimán M. (a 76. percben), Laczkó D. (a 89. percben), illetve Beluzic M. (a 2. percben), Tompa I. (a 16. percben).

Kaposfüred–Nagybajom 2–0 (0–0)

Kaposfüred. Vezette: Cservölgyi Sz.

Kaposfüred: Paceka N. – Rituper R., Preininger P., Vető Á., Márkvárt P., Magyar M., Keczeli K., Ulrich D., Hock A., Babulják M., Grósz B. Edző: Kardos Ernő Tamás.

Nagybajom: Horváth B. – Varga A., Márton A., Bencze Cs., Kis P., Csalló I., Palkovics T., Iván D., Iványi Ö., Kovács K., Kiss J. Edző: Hanusz János.

Gólszerzők: Keczeli K. (az 58. percben), Ulrich D. (a 76. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Kaposfüred–Nagybajom 0–1 (0–0).

Somogysárd–Kaposmérő 1–0 (1–0)

Somogysárd. Vezette: idősebb Posza Zs.

Somogysárd: Horváth M. – Orbán R., Albrecht B. (Nagy A. a 60. percben), Sárközi K. (Pap D. a 90. percben), Márton Cs., Kakatics B. (Dömötör D. a 64. percben), Fila G., Szalai N., Kulcsár K. (Herzsenyák Á. a szünetben), Halász R., Nagy Z. Játékosedző: Kulcsár Kristóf.