Tornagyőztes lett Szlovéniában a Fino Kaposvár

Fino Kaposvár–Merkur Triglav Kranj (szlovén) 4–0 (24, 23, 18, 18)

A két csapat úgy állapodott meg, hogy a házigazda Merkur Triglav Kranj elleni találkozó négy játszmás lesz.

A legeredményesebb kaposvári pontszerző Hubicska Patrik (13 pont), a román Alin Ion (9 pont), az orosz Styepan Novoszelov (8 pont), valamint a cseh Matej Smidl (7 pont) és Dávid Csanád (7 pont) volt.

Fino Kaposvár–VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt (osztrák) 3–0 (21, 13, 19)

A szlovén felkészülési torna második mérkőzésén több kezdőjátékos is pihent. Laczó Bálint volt végig a feladó, s nem játszott Hubicska Patrik, Matej Smidl és Sztyepan Novoszelov sem.

A legeredményesebb kaposvári pontszerző Alin Ion (11 pont), Dávid Csanád (10 pont), Bögöly Gábor (9 pont) és az argentin Franco Medina (8 pont) volt.

A döntőben:

Fino Kaposvár–Calcit Volley (szlovén) 2–1 (12, –23, 21)

A legeredményesebb kaposvári pontszerző Matej Smidl (22 pont), Hubicska Patrik (13 pont) és Franco Medina (7 pont) volt.