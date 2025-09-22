szeptember 22., hétfő

Tornagyőztesként tért haza Szlovéniából a KHG KNRC

Szlovéniában, Nova Goricában rendezték a Hit Gen-I Kupa női nemzetközi felkészülési röplabdatornát, ahol a KHG KNRC mind a három ellenfelét legyőzte, így tornagyőztesként térhetett haza.

Eredmények:

  • KHG KNRC–Nova Gorica Gen-I (szlovén) 3–0
  • A legeredményesebb kaposvári pontszerző a brazil Roberta Rabelo (18 pont) és az ugyancsak brazil Franciane Richter (11 pont) volt.
  • KHG KNRC–Calcit (szlovén) 2–1
  • A legeredményesebb kaposvári pontszerző Roberta Rabelo (12 pont) és Franciane Richter (11 pont) volt.
  • KHG KNRC–Ostiano (olasz) 3–0
  • A legeredményesebb kaposvári pontszerző Roberta Rabelo (14 pont), Franciane Richter (9 pont) és az argentin Florencia Giorgi (9 pont) volt.
