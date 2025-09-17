Új erőnléti edző a kaposvári röplabdásoknál

Az új szakember augusztus óta a klub főállású erőnléti edzője.

– Sok évig magam is játékos voltam center poszton – nyilatkozta Kolozsi Sándor, a klub hivatalos közösségi oldalának. – Az utánpótlásban országos bajnok lettem a Kaposvárral, játszottam az NB II-ben, sőt rövid ideig az utánpótlás válogatott keretéhez is tartoztam. Gimnáziumi éveim alatt fordultam a funkcionális edzés és az erősportok irányába. Maga a munkakör nem új számomra, hiszen erőnléti edzőként a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola több szakosztályánál is dolgozom. Úgy gondolom a közös munka alapja a bizalom és a kommunikáció. Csak akkor tudunk jól együtt dolgozni, ha ezek megvannak. Emellett fontos, hogy a játékosban meglegyen a belső késztetés, hogy a legjobb önmagává váljon – zárta gondolatait a szakember.