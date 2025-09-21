szeptember 21., vasárnap

Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság

Vasárnapi hazai sikerek

A Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság vasárnapi játéknapján minden pontot begyűjtöttek a házigazdák.

Az Iharosberény–Kaposfő találkozón a hazai együttes játékosa, Lautner Tibor Patrik  csapata négy találata közül hármat vállalt.

 

Az ötödik forduló vasárnapi eredményei

Iharosberény–Kaposfő 4–0 (1–0)

Gólszerzők: Lautner T. 3 (a 21. percben, az 54. percben és az 59. percben), Orsós G. (a 85. percben).

 

Karád–Szabás 4–2 (1–0)

Gólszerzők: Denke B. (a 25. percben), Kovács B. (az 56. percben), Encenplenner A. (az 59. percben), Torma Zs. (a 71. percben), illetve Antal D. (a 85. percben), Kovács B. (a 88. percben).

 

Csokonyavisonta–Balatonberény 2–1 (1–1)

Gólszerzők: Horváth M. (a 6. percben), Bauer M. (a 41. percben), illetve Fülöp Cs. (a 17. percben).

Kiállítva: Városi G. (Balatonberény) a 89. percben.

 

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1–3. (holtversenyben) Bartos József (Kaposmérő II.), Mezőfi József Márk (Balatonberény) és Nagy Szabolcs (Iharosberény) 7 gól; 4–6. (holtversenyben) Kozma István (Mike), Tóth Richárd (Berzence) és Török Zoltán (Szabás) 6 gól; 7–8. (holtversenyben) Bérczi Dávid (Balatonboglár) és Orsós Róbert (Babócsa) 5 gól; 9–11. (holtversenyben) Kalló Ármin János (Mike), Talpas Mihály (Babócsa) és Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) 4 gól; 12–18. (holtversenyben) Lóki Péter (Kaposmérő II.), Tóth Csaba Imre (Berzence), Kator Bence (Balatonboglár), Horváth Levente (Babócsa), Kis-Gál Dávid (Somogyjád), Szűcs József (Karád) és Lautner Tibor Patrik (Iharosberény) 3 gól; 19–32. (holtversenyben) Wolf Balázs (Balatonberény), Fenusz Tamás (Balatonberény), Nyári Tibor (Balatonberény), Szabó Miklós (Somogyjád), Hermann Patrik Valentin (Somogyjád), Denke Benedek (Karád), Encenplenner András (Karád), Török Balázs (Kaposmérő II.), Molnár Martin (Fonyód), Markos Péter (Iharosberény), Tóth Barnabás (Csokonyavisonta), Sánta Bálint Kristóf (Berzence), Szűcs Gergő (Mike) és Kovács Barnabás (Szabás) 2 gól. 54-en egyszer vették be a kaput.

