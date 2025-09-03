Vasemberek közt nyert bronzérmet Ausztriában Bráz Orsolya

Bráz Orsolya képviselt az MG Produkt Kaposvári AC színeit a Podersdorfban rendezett hagyományos Triatlon Fesztiválon. A sportolók a 3,8 km úszásból, 180 km kerékpározásból és a 42 km futásból álló távot teljesítették.

– Orsi az egy éve tartó felkészülés után vágott bele élete első Ironman versenyébe – tájékoztatott Hirt Mihály, a kaposváriak vezetőedzője. – A népes mezőnyt felvonultató versenyben az 1:33.00-ás időeredménnyel záruló úszás után egy bátor kerékpározás következett 5:22.41-el. Ezután jöhetett a 42 km futás az igen komoly, 3:24.39-es időeredménnyel. Ennek eredményeként Bráz Orsolya a kategóriájának harmadik helyén zárta a versenyt. Összeredménye: 10:27.26!