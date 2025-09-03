szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Triatlon

1 órája

Vasemberek közt nyert bronzérmet Ausztriában Bráz Orsolya

Címkék#Hirt Mihály#MG Produkt Kaposvári AC#Ausztriában#Bráz Orsolya Bráz Orsolya#Ironman#Podersdorfban#kerékpár#úszás#triatlon

Remek eredményt ért el Bráz Orsolya az Ausztriában rendezett Ironman versenyen. Az MG Produkt Kaposári AC sportolója dobogóra állhatott korcsoportjában az egyik legnagyobb múltú osztrák triatlon viadalon.

Kun Zoltán

Bráz Orsolya képviselt az MG Produkt Kaposvári AC színeit a Podersdorfban rendezett hagyományos Triatlon Fesztiválon. A sportolók a 3,8 km úszásból, 180 km kerékpározásból és a 42 km futásból álló távot teljesítették. 

– Orsi az egy éve tartó felkészülés után vágott bele élete első Ironman versenyébe – tájékoztatott Hirt Mihály, a kaposváriak vezetőedzője. – A népes mezőnyt felvonultató versenyben az 1:33.00-ás időeredménnyel záruló úszás után egy bátor kerékpározás következett 5:22.41-el. Ezután jöhetett a 42 km futás az igen komoly, 3:24.39-es időeredménnyel. Ennek eredményeként Bráz Orsolya a kategóriájának harmadik helyén zárta a versenyt. Összeredménye: 10:27.26!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu