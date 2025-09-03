46 perce
Vasemberek közt nyert bronzérmet Ausztriában Bráz Orsolya
Remek eredményt ért el Bráz Orsolya az Ausztriában rendezett Ironman versenyen. Az MG Produkt Kaposári AC sportolója dobogóra állhatott korcsoportjában az egyik legnagyobb múltú osztrák triatlon viadalon.
Bráz Orsolya képviselt az MG Produkt Kaposvári AC színeit a Podersdorfban rendezett hagyományos Triatlon Fesztiválon. A sportolók a 3,8 km úszásból, 180 km kerékpározásból és a 42 km futásból álló távot teljesítették.
– Orsi az egy éve tartó felkészülés után vágott bele élete első Ironman versenyébe – tájékoztatott Hirt Mihály, a kaposváriak vezetőedzője. – A népes mezőnyt felvonultató versenyben az 1:33.00-ás időeredménnyel záruló úszás után egy bátor kerékpározás következett 5:22.41-el. Ezután jöhetett a 42 km futás az igen komoly, 3:24.39-es időeredménnyel. Ennek eredményeként Bráz Orsolya a kategóriájának harmadik helyén zárta a versenyt. Összeredménye: 10:27.26!