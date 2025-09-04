szeptember 4., csütörtök

Kézilabda

1 órája

Vereséggel kezdte a NEKA a bajnokságot

Háromgólos vereséggel kezdte a K&H férfi kézilabda liga küzdelmeit a Carbonex-Komló otthonában a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata.

Sonline.hu

Az első forduló találkozóján a baranyai városban lépett pályára Sótonyi László vezetőedző együttese. A balatonboglári akadémisták három góllal, 26–23-ra kaptak ki a Carbonex-Komló a férfi kézilabda-együttesétől. Izgalmasan alakult az összecsapás. Az akadémisták még vezettek egy góllal a meccs vége előtt öt perccel. A baranyai alakulat jobban hajrázott és egy 4–0-ás rohammal eldöntötte a meccset. 

Nem sikerült a pontszerzés az akadémistáknak Fotó: NEKA

A hazaiaknál Menyhárt Máté kilenc gólt szerzett, míg Makszim Vjunyik 14 védést produkált. A Nemzeti Kézilabda Akadémia legjobbja a hét gólig jutó - előző szezonban gólkirályi címet szerző - Kovács Tamás volt.

Férfi kézilabda K&H Liga - 1. forduló:
Carbonex-Komló–Nemzeti Kézilabda Akadémia 26–23 (13–11)

 

 

