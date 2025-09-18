szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulók
Kispályás labdarúgás

2 órája

Villogtak a pályán a kaposvári mentősök

Címkék#Kaposvári Mentőállomás#bajtárs#Városligeti Mentőnap#kaposvári#mezőnyjátékos#győzelem#csapat

A somogyi csapat bizonyította, hogy a küzdeni tudás nemcsak a szolgálatban, hanem a pályán is eredményt hoz.

Sonline.hu

A Városligeti Mentőnap labdarúgótornáján ismét bizonyították a somogyi bajtársak, hogy a pályán is megállják a helyüket. A hét csapatos küzdelemben a Kaposvár együttese diadalmaskodott, így a vándorserleg idén Somogyba került.

A kaposvári mentősök vihették haza a vándorserleget Fotó: Országos Mentőszolgálat

A torna remek hangulatban zajlott, a mérkőzéseket sportszerű játék és kemény, de tiszta párharcok jellemezték. A kaposváriak nemcsak csapatként voltak erősek, hanem egyénileg is kiemelkedőt nyújtottak: a legjobb mezőnyjátékosnak járó különdíjat Kujbus András vehette át. A kapuban a monori Nagy Attila bizonyult a legjobbnak, de a végső győzelmet a somogyi gárda szerezte meg.

A végeredmény: 1. Kaposvár, 2. Monor, 3. Mátyásföld, 4. Palota, 5. Bázis, 6. Józsefváros, 7. Központ

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
