Villogtak a pályán a kaposvári mentősök

A Városligeti Mentőnap labdarúgótornáján ismét bizonyították a somogyi bajtársak, hogy a pályán is megállják a helyüket. A hét csapatos küzdelemben a Kaposvár együttese diadalmaskodott, így a vándorserleg idén Somogyba került.

A kaposvári mentősök vihették haza a vándorserleget Fotó: Országos Mentőszolgálat

A torna remek hangulatban zajlott, a mérkőzéseket sportszerű játék és kemény, de tiszta párharcok jellemezték. A kaposváriak nemcsak csapatként voltak erősek, hanem egyénileg is kiemelkedőt nyújtottak: a legjobb mezőnyjátékosnak járó különdíjat Kujbus András vehette át. A kapuban a monori Nagy Attila bizonyult a legjobbnak, de a végső győzelmet a somogyi gárda szerezte meg.

A végeredmény: 1. Kaposvár, 2. Monor, 3. Mátyásföld, 4. Palota, 5. Bázis, 6. Józsefváros, 7. Központ