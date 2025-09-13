A fejlődése érdekében igazolt a Kaposvári Rákóczihoz a korábbi utánpótlás-válogatott

Weisz Milán kisebb klubok érintését követően az MTK Budapest akadémiáján nevelkedett, így kiváló alapokkal rendelkezik. A fővárosiaknál bemutatkozhatott az NB III.-as csapatban is, majd tavaly télen a szintén harmadik ligás Sopronhoz igazolt, fél év után pedig áttette székhelyét Pécsre. A PTE-PEAC csapatában három meccsen lépett pályára, majd az átigazolási ablak zárása előtt váltott és a Kaposvári Rákóczinál folytatja pályafutását a korábbi U17-es válogatott középpályás. A kaposvári klub így rövid időn belül a második igazolását jelentette be.

Weisz Milán a Kaposvári Rákóczinál folytatja pályafutását

Fotó: Lang Róbert

Weisz Milán zöld-fehérbe öltözött

– Mindig azt tartom szem előtt, hogy mi segíti legjobban a fejlődésemet, ezért döntöttem a váltás mellett, úgy érzem, a legjobb döntést hoztam – fogalmazott Weisz Milán, a Rákóczi FC új igazolása. – Tudtam, hogy egy jó és összetartó közösséghez érkezek majd, de a beilleszkedés sokkal könnyebben ment, mint vártam. Az első edzéstől fogva segítőkész és támogató volt mindenki a pályán és azon kívül is. Még nem volt alkalmam pályára lépni, de dolgozok azért, hogy el tudjam érni ezt a célomat is. Minden nap dolgozom és fejlesztem magam, hogy minél magasabb szinten tudjak focizni. Szeretném elérni, hogy csak azzal kelljen foglalkoznom, amit a legjobban szeretek.