Labdarúgás

3 órája

A fejlődése érdekében igazolt a Kaposvári Rákóczihoz a korábbi utánpótlás-válogatott

Címkék#Weisz Milán#MTK Budapest#Kaposvári Rákóczi FC

Az átigazolási ablak zárása előtt fiatal, korábbi utánpótlás-válogatott középpályást igazolt a Kaposvári Rákóczi FC. Az NB III. Dél-Nyugati csoportjában érdekelt somogyiaknál folytatja pályafutását a 19 esztendős Weisz Milán.

Klein Péter Nándor

Weisz Milán kisebb klubok érintését követően az MTK Budapest akadémiáján nevelkedett, így kiváló alapokkal rendelkezik. A fővárosiaknál bemutatkozhatott az NB III.-as csapatban is, majd tavaly télen a szintén harmadik ligás Sopronhoz igazolt, fél év után pedig áttette székhelyét Pécsre. A PTE-PEAC csapatában három meccsen lépett pályára, majd az átigazolási ablak zárása előtt váltott és a Kaposvári Rákóczinál folytatja pályafutását a korábbi U17-es válogatott középpályás. A kaposvári klub így rövid időn belül a második igazolását jelentette be. 

Weisz Milán, a Rákóczi FC új igazolása
Weisz Milán a Kaposvári Rákóczinál folytatja pályafutását
Fotó: Lang Róbert

Weisz Milán zöld-fehérbe öltözött

– Mindig azt tartom szem előtt, hogy mi segíti legjobban a fejlődésemet, ezért döntöttem a váltás mellett, úgy érzem, a legjobb döntést hoztam – fogalmazott Weisz Milán, a Rákóczi FC új igazolása. – Tudtam, hogy egy jó és összetartó közösséghez érkezek majd, de a beilleszkedés sokkal könnyebben ment, mint vártam. Az első edzéstől fogva segítőkész és támogató volt mindenki a pályán és azon kívül is. Még nem volt alkalmam pályára lépni, de dolgozok azért, hogy el tudjam érni ezt a célomat is. Minden nap dolgozom és fejlesztem magam, hogy minél magasabb szinten tudjak focizni. Szeretném elérni, hogy csak azzal kelljen foglalkoznom, amit a legjobban szeretek.

 

