Zamárdiban búcsúzott a Maratonman

Indián nyár, balatoni panoráma és igazi fesztiválhangulat várta a futókat Zamárdiban, ahol a dm Balaton Run immár ötödik alkalommal zárta a Maratonman sorozat idei szezonját.



Közel kétezer induló állt rajthoz a különböző távokon: a legkisebbeket vidám Kölyök Körök, a kezdőket a 2,5 km-es Start Futam és az 5,25 km-es rövidtáv mozgatta meg. A rutinosabbak 10,5 kilométeren, félmaratonon vagy váltóban bizonyíthattak, de népszerű volt az 5,5 km-es Nordic Walking és a 80,5 kilométeres Kellys Bringatúra is.

A rendezvény nemcsak a sportról, hanem a közösségről és a fenntarthatóságról is szólt: a futók saját poharaikból frissíthettek így jelentősen csökkent az egyszer használatos poharak mennyisége. A rengeteg program és a chill zóna pedig igazi családias hangulatot teremtettek a Balaton partján.