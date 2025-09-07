szeptember 7., vasárnap

Labdarúgás

2 órája

Zsinórban negyedszer maradt pont nélkül a BFC Siófok

Címkék#Siófok#Szekszárdi UFC#NB III Dél-Nyugati csoport#Gruber Á

A BFC Siófok nagy csatában maradt alul a Szekszárdi UFC ellen.

Nagy Domokos

A vendégek Fiáth góljával kerültek előnybe,de Arena találatával gyorsan jött az egyenlítés. Fordulás után Paksi révén már a hazaiaknál volt az előny, amit a hajrában Péter gólja biztosított be. A balatoni kék-sárgák a vereséggel zsinórban negyedszer maradtak pont nélkül.

NB III. Dél-Nyugati csoport, 7. forduló

Szekszárdi UFC–BFC Siófok 3–1 (1–1)

Szekszárdi Városi Sportközpont, V.: Gáspár A.
Szekszárdi UFC: Bognár Zs. – Sütő E., Egri B., Bartha L., Ágics P. – Arena A. (Budai D. a 82. p.), László M., Lékó R. (Péter D. a 66. p.), Paksi D. – Major P., Lajkó F.
BFC Siófok: Hutvágner G. – Mervó B. (Németh B. a 65. p.), Horváth A., Pintér B., Gruber Á. – Horváth G., Polényi G., Szenczi B. (Németh J., a szünetben), Papp M. – Rácz D. (Herman O., a 65. p.) Fiáth B. (Nimsz Á., a 81. p.) Vezetőedző: Mészáros József
Gólszerzők: Arena A. (a 35. p.), Paksi D. (a 46. p.), Péter D. (a 81. p.), illetve Fiáth B. (a 29. p.)

 

