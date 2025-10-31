október 31., péntek

Kézilabda

A Budaörs átgázolt a boglári akadémistákon

Meglepetésre sima vereséget szenvedett a Nemzeti Kézilabda Akadémia női csapata a Moyra-Budaörs vendégeként a K&H női kézilabda liga 7. fordulójában.

Nem tudták szorossá tenni a meccset az akadémisták Fotó: NEKA

A találkozó előtt kiegyenlített ütközetet várhattak a szurkolók, elvégre a tabellán a NEKA állt előrébb, ám a papírforma ezúttal borult. A hazaiak végig határozottabbak, élesebbek voltak, és végül 34–23-ra nyertek.

A szünetben 16–13-as budaörsi vezetés szerepelt az eredményjelzőn, ahonnan még lehetett volna visszaút, de fordulás után a NEKA nem tudott új színt, új energiát vinni a játékába.

A hazaiaknál Szekerczés Luca volt a vezér 6 góljával, a túloldalon pedig Berei Krisztina 8 találattal zárt, ám a NEKA összességében túl sok hibával játszott, hogy megfordítsa a mérkőzést.

A mérkőzés jegyzőkönyve: itt

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
