A fővárosi piros-fehéreket is vernék

A Vasas SC – amelyet Kőnig Gábor vezetőedző irányít, a segítője pedig az a Nagy Fanni Boglárka, aki korábban Kaposváron is dolgozott – a bajnoki nyitányon Békéscsabán volt érdekelt, s egy ponttal távozhatott. A kaposváriak hazai pályán legyőzték az Újpestet, s egyértelműen ugyanez a céljuk a másik budapesti együttes ellen is.

A fővárosi piros-fehér játékosok közül Kiss Lilla már tízszer szerepelt a nagy válogatottban, de Kiss Nóra is bemutatkozhatott a legjobbak között. Rajtuk kívül még további kilencen utánpótlás-válogatottak. Csereklye Zsófia és Butor Anna most nyáron az Újpesttől érkezett, míg a többiek – Botyánszki Fanni Luca, Zsombók Eszter, Zsombók Anna, Sinka Dalma, Teleki Anna, Stankovics Alinda és Mihálszki Vilma – saját nevelésű játékosok. Ők egyébként összesen 190 alkalommal szerepeltek a különböző korosztályos válogatottakban.