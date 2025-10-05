Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság
A házigazdák ünnepelhettek
Az ötödik forduló vasárnapi eredményei
Északi csoport: Törökkoppány–Visz 9–1 (5–1); Andocs–Balatoni Vasas II. 3–1 (1–0); Mernye–Balatonendréd 1–2 (1–1); Balatonújlak–Ádánd 3–0 (játék nélkül). A Sántos csapata szabadnapos.
Mesterlövészek
A góllövőlista élcsoportja: 1–2. (holtversenyben) Jónás Péter (Balatonszabadi) és Gáspár Valentin (Andocs) 9 gól; 3. Lufcsik Lénárd Kristóf (Andocs) 8 gól.
Déli csoport: Homokszentgyörgy–Somogyszil 4–1 (1–0); Bárdudvarnok–Somogyszob 3–0 (0–0); Igal–Gyékényes 3–0 (játék nélkül). A Zimány csapata szabadnapos.
Mesterlövészek
A góllövőlistát Hosszú Zsombor (Lábod) vezeti hat góllal, akit Jakab Gábor (Somogyszil) követ öt góllal.
