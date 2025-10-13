A kaposvári kerékpárosok kerekei a Krisna-völgyig forogtak

A 85 kilométeres, 750 méteres szintemelkedésű útvonal Kaposvárról indult, majd Gamáson, a Krisna-völgyön, Osztopánon és Bodrogon át vezetett vissza a somogyi megyeszékhelyre. Az esemény mintegy harminc országúti kerékpáros részvételével zajlott.



A Zaranyi úti székhelyről indulva a bringások a Desedai 67-es hídon átkelve északi irányba vették az útjukat, majd a 67-es szervizúton Gamásig haladtak. A dombos vidéken tekerve elérték a somogyvámosi Krisna-völgyet, ahol egy különleges indiai, vegetáriánus ebéd várta őket. A rövid pihenő után Osztopán, Bodrog és Hetes érintésével tértek vissza Kaposvárra, a kísérőautó végig biztosította a mezőnyt.



A K3SE célja, hogy életben tartsa a somogyi országúti kerékpáros közösséget, és lehetőséget teremtsen az együtt tekerés örömére. A következő közös túrát 2026 áprilisában rendezik.