Kerékpározás

1 órája

A kaposvári kerékpárosok kerekei a Krisna-völgyig forogtak

Címkék#Bodrog#Hetes#Kaposvár#Osztopán#Gamás#Krisna-völgy

Szombaton tartotta szezonzáró közös túráját a K3SE egyesület, amely ezúttal a „Tekerj a zöldbe 30x” nevet viselte.

Sonline.hu

A 85 kilométeres, 750 méteres szintemelkedésű útvonal Kaposvárról indult, majd Gamáson, a Krisna-völgyön, Osztopánon és Bodrogon át vezetett vissza a somogyi megyeszékhelyre. Az esemény mintegy harminc országúti kerékpáros részvételével zajlott.

A Zaranyi úti székhelyről indulva a bringások a Desedai 67-es hídon átkelve északi irányba vették az útjukat, majd a 67-es szervizúton Gamásig haladtak. A dombos vidéken tekerve elérték a somogyvámosi Krisna-völgyet, ahol egy különleges indiai, vegetáriánus ebéd várta őket. A rövid pihenő után Osztopán, Bodrog és Hetes érintésével tértek vissza Kaposvárra, a kísérőautó végig biztosította a mezőnyt.

A K3SE célja, hogy életben tartsa a somogyi országúti kerékpáros közösséget, és lehetőséget teremtsen az együtt tekerés örömére. A következő közös túrát 2026 áprilisában rendezik.

 

