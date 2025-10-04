A középmezőny felé léphet a Balatonlelle

A Greenplan Balatonlelle SE a Pénzügyőr csapatát fogadja hazai környezetben az NB III. Dél-Nyugati csoport 10. fordulójában. Bár Hegedűs Gyula együttese a legutóbbi mérkőzésen pont nélkül maradt, a kék-fehérek az utóbbi összecsapásokon stabil formát mutattak. A lellei szurkolók reményei nem alaptalanok: ha sikerül otthon tartani a három pontot, a csapat előreléphet a középmezőnybe, és tovább erősítheti pozícióját a bajnokságban.



– Nehéz mérkőzésre számítok – mondta Hegedűs Gyula, a Balatonlelle vezetőedzője. – Ha tudjuk azt a játékot hozni, amit a FTC II. ellen az első félidőben, akkor itthon tarthatjuk a három pontot.



A mérkőzés vasárnap 13 órakor kezdődik.