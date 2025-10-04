október 4., szombat

Labdarúgás

A középmezőny felé léphet a Balatonlelle

Címkék#Hegedűs Gyula#NB III Dél-Nyugati csoport#Lelle-Pénzügyőr#NB III#Pénzügyőr SE#Greenplan Balatonlelle SE

A Balatonlelle hazai pályán több fordulatos mérkőzést vívott idén. Vasárnap a Pénzügyőr ellen ismét nagy küzdelem várható. A hazai szurkolók izgalmas, feszült összecsapásra készülhetnek.

Nagy Domokos

A Greenplan Balatonlelle SE a Pénzügyőr csapatát fogadja hazai környezetben az NB III. Dél-Nyugati csoport 10. fordulójában. Bár Hegedűs Gyula együttese a legutóbbi mérkőzésen pont nélkül maradt, a kék-fehérek az utóbbi összecsapásokon stabil formát mutattak. A lellei szurkolók reményei nem alaptalanok: ha sikerül otthon tartani a három pontot, a csapat előreléphet a középmezőnybe, és tovább erősítheti pozícióját a bajnokságban.

– Nehéz mérkőzésre számítok – mondta Hegedűs Gyula, a Balatonlelle vezetőedzője. – Ha tudjuk azt a játékot hozni, amit a FTC II. ellen az első félidőben, akkor itthon tarthatjuk a három pontot.

A mérkőzés vasárnap 13 órakor kezdődik.

 

