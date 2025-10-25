A második játékrészben a Nagyatád kiütötte a házigazda Mérőt

A Toponár magabiztosan verte a jó egy órán át emberhátrányban küzdő Tabot, a Somogysárd pedig egy góllal verte a Balatoni Vasast. A Csurgó Barcson győzött egy, míg a Marcali Nagybajomban, a csere nélkül érkezett Juta pedig Kadarkúton két góllal. A vendég Nagyatád hat gólt vágott a Kaposmérőnek. Igaz, a házigazdák kiállítás miatt az utolsó bő fél órára megfogyatkoztak, de ekkor már 2–0-ra ment az Atád. Két játékos, mégpedig a nagyatádi Horváth Péter és a jutai Vadas Zalán duplázott.

S ha már szó esett a kispadon helyet foglalókról: a Nagybajom és a Barcs kettőt, a Kadarkút és a Csurgó hármat, míg a Tab, a Marcali és a Balatoni Vasas csak négyszer cserélhetett volna.

A 10. forduló eredményei

Toponár–Tab 4–1 (1–0)

Toponár. Vezette: Cservölgyi Sz.

Toponár: Czebei Á. – Pető T. (Szulimán M. a 76. percben), Ivusza T. (Szenánsza N. a szünetben), Kovács P. (Péter D. a 82. percben), Decsi R., Laczkó D., Fila J., Fehérvári T., Balog A., Gelencsér G., Baranyi D. Játékosedző: Ivusza Gábor.

Tab: Horváth J. – Szabó Á. (Kemény M. a 11. percben), Kaveczki B., Ladiszlai K., Németh D., Magas V., Pretz G. (Réder L. a 8. percben), Tábori T., Kecskés B., Kis Z., A. Scsemelinszkij. Játékosedző: Ladiszlai Krisztián.

Gólszerzők: Balog A. (a 34. percben), Decsi R. (a 49. percben), Kecskés B. (az 51. percben – öngól), Laczkó D. (a 89. percben), illetve Magas V. (a 62. percben).

Kiállítva: A. Scsemelinszkij (Tab) a 30. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Toponár–Tab 3–2 (2–1).