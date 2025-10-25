október 25., szombat

Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság

48 perce

A második játékrészben a Nagyatád kiütötte a házigazda Mérőt

Címkék#Tab#Toponár#Csurgó

A Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság szombati 10. fordulójában két hazai és négy idegenbeli siker született.

A második játékrészben a Nagyatád kiütötte a házigazda Mérőt

A Toponár magabiztosan verte a jó egy órán át emberhátrányban küzdő Tabot, a Somogysárd pedig egy góllal verte a Balatoni Vasast. A Csurgó Barcson győzött egy, míg a Marcali Nagybajomban, a csere nélkül érkezett Juta pedig Kadarkúton két góllal. A vendég Nagyatád hat gólt vágott a Kaposmérőnek. Igaz, a házigazdák kiállítás miatt az utolsó bő fél órára megfogyatkoztak, de ekkor már 2–0-ra ment az Atád. Két játékos, mégpedig a nagyatádi Horváth Péter és a jutai Vadas Zalán duplázott.

S ha már szó esett a kispadon helyet foglalókról: a Nagybajom és a Barcs kettőt, a Kadarkút és a Csurgó hármat, míg a Tab, a Marcali és a Balatoni Vasas csak négyszer cserélhetett volna.

 

 A 10. forduló eredményei

Toponár–Tab 4–1 (1–0)
Toponár. Vezette: Cservölgyi Sz.

Toponár: Czebei Á. – Pető T. (Szulimán M. a 76. percben), Ivusza T. (Szenánsza N. a szünetben), Kovács P. (Péter D. a 82. percben), Decsi R., Laczkó D., Fila J., Fehérvári T., Balog A., Gelencsér G., Baranyi D. Játékosedző: Ivusza Gábor.
Tab: Horváth J. – Szabó Á. (Kemény M. a 11. percben), Kaveczki B., Ladiszlai K., Németh D., Magas V., Pretz G. (Réder L. a 8. percben), Tábori T., Kecskés B., Kis Z., A. Scsemelinszkij. Játékosedző: Ladiszlai Krisztián.

Gólszerzők: Balog A. (a 34. percben), Decsi R. (a 49. percben), Kecskés B. (az 51. percben – öngól), Laczkó D. (a 89. percben), illetve Magas V. (a 62. percben).
Kiállítva: A. Scsemelinszkij (Tab) a 30. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Toponár–Tab 3–2 (2–1).

Vármegyei I.: Toponár - Tab

Fotók: Muzslay Péter

 

Somogysárd–Balatoni Vasas 1–0 (1–0)
Somogysárd. Vezette: Böröczi Z.

Somogysárd: Szilágyi B. – Orbán R., Albrecht B. (Halász R. a 67. percben), Sárközi K. (Pap D. a 80. percben), Fila G., Szalai N., Kulcsár K., Terestyényi A., Márton Cs. (Dömötör D. a 80. percben), Nagy Z., Házi Á. (Kakatics B. a 73. percben). Játékosedző: Kulcsár Kristóf.
Balatoni Vasas: Bagi B. – E. Oyedeji, Radojevic M. (Czompó-Papp K. a 36. percben), Y. Yondo, Mester G., Beke A. (Hutvágner Sz. a 72. percben), Ábrahám B., Schütz D., Gosztonyi G., Takács D., Orsós V. (Horváth B. a 62. percben). Edző: Vida András.

Gólszerző: Albrecht B. (a 28. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen:  Somogysárd–Balatoni Vasas 3–4 (1–3).

Barcs–Csurgó 1–2 (1–2)
Barcs. Vezette: Takács M.

Barcs: Tatai L. – Orsós I., Horváth M., Lantos Z., Schenker T., Tompa I., Gőbölös M., Kulcsár G., Szücs O., Csurka D., Niklai P. Edző: Horváth Péter.
Csurgó: Lakner M. – Szöböllődi B., Papp B. (Orsós Gy. a 28. percben), Papp M., Szecsődi R. (Schumann Á. a 83. percben), Kuti I., Radák M., Madarász F., Losonczi D., Fenyvesi Sz., Dömötörfy B. Edző: Bódis Gábor.

Gólszerzők: Tompa I. (a 34. percben), illetve Fenyvesi Sz. (a 15. percben), Losonczi D. (a 43. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Barcs–Csurgó 3–6 (1–2).

Nagybajom–Marcali 1–3 (1–1)
Nagybajom. Vezette: dr. Hegedüs I.

Nagybajom: Horváth B. – Balogh Á. (Fésűs Á. a 60. percben), Márton A., György Zs., Bencze Cs. (Krár K. a 74. percben), Kis P., Csalló I., Simon R., Palkovics T., Iván D., Kovács K. Edző: Hanusz János.
Marcali: Képíró K. – Péterfi Á., Horváth M. (Szabella O. a 67. percben), Garai F., Balogh L., Varga D., Kollár M., Kiss D., Czobor D., Huszár M. (Bresztovszky L. a szünetben), Szabó D. Edző: Virág Krisztián.

Gólszerzők: Iván D. (a 23. percben), illetve Balogh L. (a 36. percben), Kiss D. (az 56. percben), Kollár M. (a 63. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Nagybajom–Marcali 2–0 (2–0).

Kadarkút–Juta 1–3 (0–3)
Kadarkút. Vezette: Erdelecz J.

Kadarkút: Strublics J. – Kampf R., Jakabfi M., Kurdi B., Balog Á., Vangyia A., Komáromi M. (Salamon P. a 79. percben), Gerlecz B. (Domokos J. a 70. percben), Patak B., Kovács G., Németh D. (Ferenczi M. a 60. percben). Edző: Pintér Gergő.
Juta: Vajda P. – Rózsa B., Büki T., Horváth Zs., Jeney Gy., Nichter G., Solyom G., Vadas Z., Zentai A., Tamás L., Varga D. Játékosedző: Jovánczai István.

Gólszerzők: Salamon P. (a 90+1. percben), illetve Vadas Z. 2 (a 6. percben és a 36. percben – utóbbit 11-esből), Büki T. (a 14. percben).

A Kadarkút ifjúsági csapata szabadnapos volt.

Kaposmérő–Nagyatád 0–6 (0–0)
Kaposmérő. Vezette: idősebb Posza Zs.

Kaposmérő: Szücs B. – Rákosa J., Stikrád M., Fodor T., Zalivadnij P. (Babai G. a 71. percben), Rubecz P., Csatos B. (Heizer R. a 73. percben), Rácz L., Nagyhegyesi N., Mátés B., Fábián B. (Kuckó M. a 71. percben). Edző: Prucsi Miklós.

Nagyatád: Imrei R. (Kozma G. a 83. percben) – Kovács K. (Fülöp F. a 76. percben), Kollár D. (Csajági B. a 83. percben), N. Vrban (Ribarics R. a 76. percben), Horváth P., Fazekas Á. (Lepsényi D. a 79. percben), Koósz Á., Pákai G. (Horváth M. a 76. percben), Dekanics M., Horváth F., Csikós Á. (Elmont A. a 69. percben). Edző: Vukan Nikolics.

Gólszerzők: N. Vrban (a 47. percben), Horváth P. 2 (az 53. percben és a 90. percben), Fazekas Á. (a 67. percben), Koósz Á. (a 74. percben), Fülöp F. (a 84. percben).
Kiállítva: Rubecz P. (Kaposmérő) az 57. percben.

A Kaposmérő ifjúsági csapata szabadnapos volt.

A Kaposfüred csapata szabadnapos volt.

 

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Horváth Péter (Nagyatád) 11 gól; 2. Bencze Csongor (Nagybajom) 9 gól; 3–4. (holtversenyben) Juhász Ákos (Nagyatád) és Horváth Milán (Marcali) 8 gól; 5. Márkvárt Patrik (Kaposfüred) 6 gól; 6–10. (holtversenyben) Decsi Richárd (Toponár), Laczkó Dávid József (Toponár), Iván Dániel (Nagybajom), Patak Bálint (Kadarkút) és Kollega Krisztián (Juta) 5 gól.

 

